Cubana entre 18 mujeres víctimas de trata rescatadas en Cancún

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Una cubana se encuentra entre las 18 mujeres presuntas víctimas de trata de personas con fines de prostitución que fueron rescatadas en un bar de la ciudad de Cancún, México, la noche del viernes, durante un operativo de fuerzas del orden.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, junto a efectivos de la Guardia Nacional, realizaron el allanamiento de un local, ubicado en la intersección de la avenida Arco Norte y la calle Paseo El Laurel, en la supermanzana 247 del municipio Benito Juárez, donde rescataron a 15 mexicanas, dos venezolanas y una cubana, quienes trabajaban en el lugar como meseras y bailarinas y eran obligadas a ofrecer servicios sexuales.

Según el comunicado oficial, las mujeres serían «víctimas de hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena».

La Fiscalía precisó que los servicios que ofrecían tenían un costo de 2,000 pesos en adelante, de lo cual debían entregar la mitad al dueño del bar.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, se trata de «mujeres en situación de vulnerabilidad, la mayoría de ellas madres solteras, quienes carecen de estudios superiores, por lo que eran convencidas de trabajar en dicho establecimiento como meseras, pero una vez ahí las obligaban a prestar servicios de índole sexual».

Durante el registro, los agentes incautaron libretas con diversas anotaciones, preservativos, dinero en efectivo y dosis de «material sintético de color amarillo y polvo de color blanco».

El inmueble fue sellado y quedó bajo custodia de la Fiscalía, mientras que las mujeres fueron trasladadas a instalaciones de la entidad judicial para rendir su declaración. Las autoridades no informaron si hubo arrestos durante la requisa.

El operativo se produce días después de que la propia Fiscalía arrestara en Cancún a una cubana, identificada como Elvia de Caridad «N», y a un argentino llamado Agustín «N», acusados de trata de personas por operar una red que captaba mujeres, con falsas ofertas de empleo turístico, para prostituirlas.

Este patrón se repite con frecuencia en esa ciudad mexicana. En agosto de 2025, durante el allanamiento de dos locales se rescató a 23 mujeres, entre ellas tres cubanas, víctimas del mismo esquema de explotación.

En abril de ese año, otro operativo policial permitió el rescate de 16 mujeres víctimas de trata, nueve de ellas cubanas, en un bar donde los servicios sexuales costaban 5,000 pesos, de los que 3,000 iban al encargado.

Un mes antes, había sido extraditado desde Colombia a México el cubano-mexicano Cristóbal Fernández Viamonte, señalado como cabecilla de una red transnacional de trata que captaba mujeres con falsas ofertas de empleo en hoteles y clubes de Cancún y Mérida, y cuya organización acumuló más de 8,000 millones de pesos colombianos.

La Fiscalía General del Estado ha reiterado que «este tipo de acciones forman parte de la estrategia para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas de explotación sexual», por lo que continuará con los operativos coordinados para ubicar y rescatar a víctimas del delito.