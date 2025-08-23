Rosa María Payá sobre la situación en Venezuela: “Las dictaduras solo se quiebran bajo presión”

La activista cubana y recién electa Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2026-2029, Rosa María Payá, pidió este lunes a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ejercer presión real contra los regímenes de Cuba y Venezuela, al asegurar que “las dictaduras solo se quiebran bajo presión”.
En un mensaje en la Comisión Permanente de la OEA, Payá advirtió que Nicolás Maduro “empieza a sentirla” y recordó que los Estados de la región tienen la responsabilidad de defender el derecho de los pueblos a la democracia.
“Las dictaduras solo responden a la presión y ustedes, como Estados miembros de la OEA, tienen la responsabilidad de ejercerla”, afirmó, citando la Carta Democrática Interamericana.
La opositora cubana difundió también un video en redes sociales donde subrayó que frenar “la amenaza que impone el régimen cubano” es clave para apoyar la transición democrática en la isla.
Venezuela bajo presión internacional
Las palabras de Payá llegan en un momento de máxima tensión regional, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas.
Tres destructores con misiles guiados, USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, acompañados de submarinos, aviones de espionaje y unos 4,000 efectivos, llegaron al mar territorial venezolano como parte de una operación que, según Washington, busca desarticular a cárteles del narcotráfico como el Tren de Aragua y el llamado Cártel de los Soles, liderado por altos funcionarios del chavismo.
El presidente Nicolás Maduro respondió con un discurso desafiante, anunciando la movilización de 4,5 millones de milicianos para “defender mares, cielos y tierras” frente a lo que calificó como “la amenaza de un imperio en decadencia”.
Crece la presión sobre Maduro
La tensión se ha multiplicado con la decisión de Washington de ofrecer hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del gobernante venezolano, acusado de narcoterrorismo. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar afirmó que “se le cierra el círculo al narcodictador Maduro”, mientras el legislador Carlos Giménez pidió a Maduro “largarse a Cuba antes que sea demasiado tarde”.
El gobierno de Guyana también expresó su “profunda preocupación” por el narcoterrorismo en la región, sumándose a la presión internacional contra Caracas.
En este escenario, el mensaje de Rosa María Payá busca poner el foco no solo en Venezuela, sino en Cuba, recordando que ambos regímenes se sostienen en mutuo respaldo y que la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Venezuela y el rol de Rosa María Payá
¿Qué ha declarado Rosa María Payá sobre las dictaduras de Cuba y Venezuela?
Rosa María Payá ha afirmado que “las dictaduras solo se quiebran bajo presión”, instando a los Estados miembros de la OEA a ejercer dicha presión contra los regímenes de Cuba y Venezuela. Según Payá, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de defender el derecho de los pueblos a la democracia y ha resaltado la necesidad de frenar la influencia del régimen cubano para apoyar la transición democrática en la isla.
¿Cómo se ha incrementado la presión internacional sobre Nicolás Maduro?
La presión internacional sobre Nicolás Maduro ha aumentado con el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas y la oferta de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura, acusado de narcoterrorismo. Estados Unidos ha intensificado sus acciones para desarticular cárteles del narcotráfico asociados al gobierno venezolano, lo que ha llevado a Maduro a responder con un discurso desafiante y la movilización de milicianos para defender el país.
¿Cuál es el rol de Rosa María Payá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Rosa María Payá ha sido elegida como comisionada de la CIDH para el período 2026-2029. Su función principal será supervisar la situación de los derechos humanos en los 35 Estados miembros de la OEA, emitir informes, atender casos individuales de violaciones de derechos humanos y promover la observancia de los derechos reconocidos en el sistema interamericano. Además, su elección ha sido vista como un paso significativo hacia una mayor representación de la disidencia cubana en organismos internacionales.
¿Por qué la elección de Rosa María Payá en la CIDH es relevante para la oposición cubana?
La elección de Rosa María Payá es relevante porque es la primera cubana y figura opositora al régimen de La Habana en ocupar un asiento en la CIDH. Esto representa una plataforma de legitimidad política y diplomática que le permite proyectarse como una figura central del activismo opositor cubano ante la comunidad internacional. Su presencia en la CIDH le otorga visibilidad sostenida y la capacidad de denunciar violaciones de derechos humanos en Cuba con respaldo institucional.
