Rosa María Payá sobre la situación en Venezuela: “Las dictaduras solo se quiebran bajo presión”

Rosa María Payá durante su intervención en la OEA, donde afirmó que “las dictaduras solo se quiebran bajo presión.

La activista cubana y recién electa Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2026-2029, Rosa María Payá, pidió este lunes a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ejercer presión real contra los regímenes de Cuba y Venezuela, al asegurar que “las dictaduras solo se quiebran bajo presión”.

En un mensaje en la Comisión Permanente de la OEA, Payá advirtió que Nicolás Maduro “empieza a sentirla” y recordó que los Estados de la región tienen la responsabilidad de defender el derecho de los pueblos a la democracia.

“Las dictaduras solo responden a la presión y ustedes, como Estados miembros de la OEA, tienen la responsabilidad de ejercerla”, afirmó, citando la Carta Democrática Interamericana.

La opositora cubana difundió también un video en redes sociales donde subrayó que frenar “la amenaza que impone el régimen cubano” es clave para apoyar la transición democrática en la isla.

Venezuela bajo presión internacional

Las palabras de Payá llegan en un momento de máxima tensión regional, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas.

Tres destructores con misiles guiados, USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, acompañados de submarinos, aviones de espionaje y unos 4,000 efectivos, llegaron al mar territorial venezolano como parte de una operación que, según Washington, busca desarticular a cárteles del narcotráfico como el Tren de Aragua y el llamado Cártel de los Soles, liderado por altos funcionarios del chavismo.

El presidente Nicolás Maduro respondió con un discurso desafiante, anunciando la movilización de 4,5 millones de milicianos para “defender mares, cielos y tierras” frente a lo que calificó como “la amenaza de un imperio en decadencia”.

Crece la presión sobre Maduro

La tensión se ha multiplicado con la decisión de Washington de ofrecer hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del gobernante venezolano, acusado de narcoterrorismo. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar afirmó que “se le cierra el círculo al narcodictador Maduro”, mientras el legislador Carlos Giménez pidió a Maduro “largarse a Cuba antes que sea demasiado tarde”.

El gobierno de Guyana también expresó su “profunda preocupación” por el narcoterrorismo en la región, sumándose a la presión internacional contra Caracas.

En este escenario, el mensaje de Rosa María Payá busca poner el foco no solo en Venezuela, sino en Cuba, recordando que ambos regímenes se sostienen en mutuo respaldo y que la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado.

