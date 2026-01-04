La OEA pide evitar una escalada tras la captura de Maduro

Vídeos relacionados:

La Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este sábado a Estados Unidos y Venezuela a “prevenir una mayor escalada” y a respaldar una salida pacífica a la crisis, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense.

En un comunicado oficial publicado pasadas las 4:30 de la tarde del sábado, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó que la resolución del conflicto debe surgir de la voluntad del pueblo venezolano “ajustándose al marco institucional y respetando la Constitución”.

El organismo hemisférico no condenó la intervención, se limitó a anunciar la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente para discutir la incursión militar de Estados Unidos y la detención de Maduro.

Ramdin señaló que la prioridad del organismo es “evitar una mayor escalada de tensiones” y “garantizar una salida pacífica”, al tiempo que pidió a todos los actores “adhesión al Derecho Internacional” y al “arreglo pacífico de las controversias”.

“La legitimidad democrática y la estabilidad duradera solo pueden alcanzarse mediante procesos pacíficos, con diálogo inclusivo y fortalecimiento institucional”, sostuvo el secretario general, en una declaración que enfatizó la necesidad de una “gobernanza basada en la voluntad del pueblo venezolano”.

Comunicado de la OEA sobre Venezuela. OEA

Sin embargo, el pronunciamiento fue recibido con duras críticas en redes sociales y círculos diplomáticos, donde se le acusó de ser “tardío, ambiguo y complaciente” con Estados Unidos.

“No se esperaba más de ustedes, prácticamente todo el mundo se pronunció menos la OEA. Luego no se quejen cuando los demás países los vean con desdén”, escribió el politólogo @j_olar en la red X.

Otros usuarios acusaron al organismo de mantener su tradicional alineamiento con Washington. “Por poco le agradecen a los gringos por bombardear Venezuela. No sirve para nada la OEA”, criticó @dicabesu.

El usuario @LuisMed62965574 reprochó la falta de una condena explícita: “La OEA como siempre, del lado incorrecto de la historia. El posicionamiento mínimo de lo que pasó en Venezuela es una condena”.

El dominicano Antonio Peña Mirabal ironizó citando al expresidente Joaquín Balaguer: “No estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario”. Según dijo, la declaración fue redactada “con el cuidado de no herir susceptibilidades en Estados Unidos”.

Hasta el momento, la OEA no ha condenado la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Maduro, quien fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y conspiración criminal.

El pronunciamiento de la OEA contrasta con el de la ONU; que en la mañana del sábado expresó su “profunda alarma” por la “reciente escalada en Venezuela”, y advirtió que el hecho podría tener “implicaciones preocupantes para la región”.

La ONU anunció que sesionará de manera "urgente el lunes" para tratar el asunto con los países miembros a solicitud de Colombia.