Alejandra Guzmán sometida a cirugía de emergencia por complicación de procedimiento estético

Alejandra Guzmán Foto © Instagram de la artista

La cantante mexicana Alejandra Guzmán tuvo que ser intervenida de urgencia este viernes por las complicaciones de haberse inyectado biopolímeros en los glúteos, con las que lleva 10 años batallando.

La sustancia sigue extendiéndose en su cuerpo y la intérprete de Hacer el amor con otro comenzó a presentar un fuerte dolor y molestias en las piernas, por lo que la trasladaron de emergencia a un hospital de Ciudad de México, donde fue operada, confirmó la periodista Ana María Alvarado en el programa de televisión mexicano Sale el sol.

"Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas", dijo la presentadora, que recordó que Guzmán se ha sometido a más de 40 cirugía en una década por la acumulación de biopolímeros.

Lo que en su momento pareció un procedimiento simple se ha convertido en un calvario para la cantante mexicana, quien sufre con esta situación impredecible y que la obliga a ir al hospital en cuanto aparecen los síntomas y realizarse procesos quirúrgicos dolorosos e invasivos.

"Le tienen que raspar nuevamente el producto, después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica. Es doloroso, está recuperándose en estos momentos", dijo la periodista.

La última operación de la rockera fue en enero último. El año pasado, la artista habló sobre el calvario que ha vivido tras inyectarse los biopolímeros.

"Ha sido una lucha muy dura, una lucha muy larga (...) Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara", reveló.

La artista de 54 años sufrió una aparatosa caída en septiembre durante un concierto en Washington que le dislocó la cadera, pero no llegó a fracturarse y a los pocos días salió del hospital.

