Cineastas iraníes exigen la liberación de la actriz ganadora del Oscar Taraneh Alidoosti

Fotograma del filme "The Salesman", interpretado por Taraneh Alidoosti Foto © imdb.com

Cineastas iraníes exigieron la liberación de su colega, la actriz ganadora del Oscar Taraneh Alidoosti, detenida recientemente por denunciar las ejecuciones de manifestantes que participaron en las protestas que sacuden Irán.

“En lugar de tratarla con violencia, escuchen lo que tiene que decir esta popular artista” escribió el actor Shahab Hosseini en su cuenta de Instagram. “Libérenla y devuélvanla a los brazos de su hija pequeña”, añadió el actor que ha coincidido con Alidoosti en varias producciones.

Alidoosti, protagonista de la película The Salesman (dirigida por Asghar Farhadi y Óscar a la Mejor Película de Lengua Extranjera en 2017), fue arrestada por “publicar contenido falso y distorsionado, incitar disturbios y apoyar movimientos anti-iraníes”, según el régimen de los ayatolás.

“Tu silencio significa que apoyas la tiranía y a los tiranos”, escribió la artista en su cuenta de Instagram (bloqueada) tras la ejecución de Mohsen Shekari, el joven de 23 años que fue ahorcado el 8 de diciembre por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán.

Entre quienes se solidarizaron con Alidoosti, las actrices Hanie Tavasoli y Parinaz Izadyar pidieron su liberación en redes sociales. Por su parte, según EFE, varios cineastas e intérpretes -entre ellos el conocido Peiman Maadi- se acercaron a la prisión Evin de Teherán, para indagar acerca por el estado de su colega.

Detenida allí por denunciar la ejecución de Shekari, el primer ahorcado por participar en las protestas, Alidoosti se ha manifestado desde el inicio de las revueltas que sacudieron Irán tras la muerte de Mahsa Amini, una joven apresada en septiembre por la Policía de la Moral por no llevar bien puesto el velo islámico y fallecida bajo su custodia en extrañas circunstancias.

Protagonizadas fundamentalmente por jóvenes y mujeres, las protestas han sacudido los cimientos del régimen iraní y movilizado la solidaridad mundial hacia la sociedad civil que reclama libertad y derechos para las mujeres en el país islámico.

Conocida por su activismo feminista, Alidoosti publicó un vídeo en noviembre sin velo y con un cártel que rezaba “mujer vida y libertad”, el eslogan de las protestas. Por las mismas fechas, las también interpretes Hengameh Ghaziani y Katayoun Riahi fueron detenidas por quitarse los velos, y ahora son acusadas de "colusión con la intención de actuar contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el Estado”. Posteriormente fueron liberadas.

A pesar del terror desatado con las primeras ejecuciones, continúan las muestras de solidaridad de cineastas iraníes. Este lunes, la actriz y directora de cine iraní Niki Karimi denunció “estos meses de asfixia e intimidación de no digas y no escribas”, y anunció la cancelación de todos sus proyectos en un post de redes acompañado del eslogan “mujer, vida libertad”.

Tras tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, las autoridades han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres, que piden más libertades.

Solo cuatro días más tarde de la ejecución de Shekari, fue ahorcado públicamente Majid Reza Rahnavard, también de 23 años, por el presunto asesinato de dos basijis en Mashad (noreste), tras ser condenado en un juicio de un día por "enemistad contra dios”.

Alidoosti fue la protagonista de la película The Salesman, dirigida por Asghar Farhadi, que en 2017 obtuvo el Óscar a la Mejor Película de Lengua Extranjera, compitiendo con otras ocho, entre las que destacaron la alemana Toni Erdmann y la canadiense It's Only the End of the World.