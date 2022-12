Messi sigue haciendo historia con el Mundial: Tiene la foto con más 'likes' de Instagram al superar al huevo

Messi hizo historia al lograr la Copa del Mundo con la selección Argentina en el Mundial de Qatar. Era el único título que le faltaba por conquistar y después de tantos años de carrera por fin es suyo. Una victoria que continúa celebrando días después con su familia, su afición y también en redes sociales, donde el futbolista albiceleste consiguió también el título de post con más likes en Instagram.

Han hecho falta casi cuatro años para que alguien superase al vigente ostentador del título: el famoso huevo que cuenta con más de 56 millones de 'me gusta'. Un número de corazoncitos que superó Lionel Messi, que cuenta actualmente con más de 61 millones de likes en las fotos que colgó celebrando la Copa del Mundo en Doha tras vencer a Francia en los penaltis.

El 10 de Argentina publicó una galería de diez imágenes tras finalizar el partido histórico contra Francia. Fotos celebrando la victoria con su equipo, besando el trofeo y levantándolo. Un momento para la historia que también ha hecho historia en Instagram.

Junto a estas imágenes que recogen el momento más importante de la carrera de Messi, escribió: "Campeones del mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡¡¡Lo logramos!!!".

La publicación ha dado la vuelta al mundo al igual que en su día lo hizo la foto del huevo que colgó el perfil World Record Egg, que se creó con la intención de quitarle el título de persona con más likes en una publicación a Kylie Jenner, que entonces tenía el récord con 18 millones.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.