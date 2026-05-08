¿Cuántos millones de seguidores perdieron Cristiano Ronaldo y Messi tras la purga de Instagram?

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Instagram ejecutó esta semana una purga masiva de cuentas falsas, bots e inactivas que dejó a las dos mayores estrellas del fútbol mundial con millones menos de seguidores: Cristiano Ronaldo perdió más de nueve millones y Lionel Messi cerca de 6.7 millones en apenas dos días, según datos de la plataforma de análisis Social Blade registrados esta semana.

La operación, bautizada por usuarios en redes sociales como la «Gran Purga de 2026», se concentró principalmente el miércoles 6 de mayo y continuó hoy viernes.

Ronaldo, que el 25 de abril contaba con 673,116,448 seguidores, sufrió su mayor golpe el miércoles con una caída de 6,622,220 seguidores en un solo día.

Captura / Social Blade

Este viernes perdió otros 2,621,324, lo que lo dejó con 664,073,783 seguidores y una pérdida acumulada de más de 9.2 millones en el período, de acuerdo con los registros de Social Blade.

Messi, que partía de 512,579,531 seguidores el 25 de abril, vio desaparecer 4,807,296 seguidores el miércoles y otros 1,903,755 este viernes, para quedar con 505,844,007 seguidores.

Captura / Social Blade

A pesar de las pérdidas, ambos futbolistas mantienen sus posiciones en el ránking global: Ronaldo es el segundo perfil más seguido de Instagram y Messi el tercero, solo por detrás de la cuenta oficial de la plataforma.

La purga no se limitó a los dos astros del balompié. Instagram eliminó millones de seguidores en varias cuentas de celebridades de todo el mundo, siendo Kylie Jenner la más afectada con una pérdida de entre 14 y 15 millones de seguidores.

La propia cuenta oficial de Instagram perdió cerca de nueve millones de seguidores durante la operación.

Entre otras figuras impactadas figuran BTS, Virat Kohli, Priyanka Chopra, Logan Paul, Ryan Reynolds, Donald Trump, el Papa Francisco y Justin Bieber.

En el ámbito cubano, la influencer Sandra Cires fue la más afectada con una pérdida de 55,278 seguidores, seguida por Lisandra Silva (-21,844), Imaray Ulloa (-21,093), Pollito Tropical (-19,875) y La Mariposa (-13,055).

Un portavoz de Meta describió la acción como «parte de nuestro proceso rutinario para eliminar cuentas inactivas» y aclaró que «los seguidores activos no se ven afectados, y cualquier cuenta suspendida restaurada se sumará tras verificación».

La compañía emplea sistemas de inteligencia artificial para detectar perfiles sospechosos, actividad fraudulenta y esquemas de estafa, y estima que entre el 10% y 15% de sus cuentas activas son falsas o spam, según su Informe de Transparencia de febrero de 2026.

En 2025, Instagram ya había eliminado más de 500 millones de cuentas falsas, en el marco de una tendencia más amplia de las grandes plataformas por depurar métricas infladas artificialmente.