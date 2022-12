Oleada de casos de COVID-19 crece como la espuma en China

Los casos de COVID-19 en China están creciendo como la espuma, según reportes de medios internacionales de prensa, que alertan de esta inusitada oleada de enfermos en el país donde se desató la pandemia de coronavirus hace tres años.

Informes no oficiales sugieren una oleada generalizada de nuevos casos de coronavirus, y familiares de víctimas y personas que trabajan en el negocio funerario dijeron que las muertes relacionadas con el COVID-19 estaban aumentando, tras el fin de la política restrictiva para controlar la pandemia en ese país, apunta un reporte de este martes de EuroNews.

También el medio Niusdiario refirió este lunes que en China están aumentando los casos de COVID-19, al punto que están desbordadas las funerarias de la capital y de varias ciudades de la provincia de Hebei, incluida Shijiazhuang.

Tampoco, dijeron, los crematorios dan abasto, según trabajadores de Beijing que han filtrado información en redes y a medios.

El reporte advierte, además, que aunque las autoridades chinas no se ha pronunciado ante esta nueva oleada de casos, epidemiólogos alertan de que la COVID-19 se está propagando rápidamente por el país asiático , después de tres años de estrictas medidas de contención que terminaron la semana pasada.

Esos expertos alertan, además, sobre el peligro que supone que cientos de personas regresen a las zonas rurales para visitar a sus familiares y creen que unos 800 millones de ciudadanos podrían contagiarse con el virus en los próximos meses.

No ayuda que los medios estatales y los expertos en salud del país hayan minimizado la gravedad de ómicron, del que dicen que es el "resfriado del coronavirus".

En China solo ha informado de nueve muertes oficiales por Covid desde mediados de noviembre, a pesar de registrar más de 10,000 infecciones diarias desde entonces, apunta este medio.

También, aseguran, que en redes sociales se han filtrado imágenes de hospitales colapsados, donde los fallecidos se acumulan a pocos metros del resto de pacientes o quedan arrinconados en los pasillos a la espera de que los recojan los servicios fúnebres.

Asimismo, destacan que un reciente estudio de la Universidad de Hong Kong estima que China podría experimentar alrededor de un millón de muertes por COVID-19 este invierno, si no se hace una intervención oportuna, como vacunas de refuerzo de cuarta dosis y de nuevo restricciones sociales

A finales de noviembre, cientos de manifestantes salieron a las calles de Shanghai para exigir la salida de Xi Jinping del gobierno y el fin de las estrictas restricciones en China por la pandemia de COVID-19.

Las manifestaciones fueron impulsadas por estudiantes universitarios en Shanghai, y se extendieron a otras ciudades como Wuhan y Chengdu. Estas protesta no tiene precedentes en China, desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace una década.

Los manifestantes exigieron el fin de la política "Cero COVID" y salieron a las calles con la consigna "No queremos PCR, queremos libertad".

Reuters entrevistó a un manifestante que dijo estar en la protesta por amor a su país. "Amo a mi país, pero no amo a mi gobierno. Quiero poder salir libremente y no puedo. Nuestra política Covid-19 es un juego y no se basa en la ciencia o la realidad", expresó el hombre.