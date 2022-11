Protestas en China por gestión del Estado ante Covid-19: Exigen renuncia de Xi Jinping

Cientos de manifestantes salieron a las calles de Shanghai para exigir la salida de Xi Jinping del gobierno y el fin de las estrictas restricciones en China por la pandemia de COVID-19.

Al amanecer de este lunes en Beijing, dos grupos de manifestantes de al menos mil personas se reunieron en una carretera cerca del río Liangma gritando consignas como "No queremos máscaras, queremos libertad" y "Abajo con el Partido Comunista Chino, con Xi Jinping".

Las manifestaciones se iniciaron en la noche del sábado, impulsadas por estudiantes universitarios en Shanghai, y se han extendido a otras ciudades como Wuhan y Chengdu el domingo. Estas protesta no tiene precedentes en China, desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace una década.

Los manifestantes han dicho "basta" a la política "Cero COVID" y han salido a las calles con la consigan "No queremos PCR, queremos libertad".

Reuters entrevistó a un manifestante que dijo estar en la protesta por amor a su país. "Amo a mi país, pero no amo a mi gobierno. Quiero poder salir libremente y no puedo. Nuestra política Covid-19 es un juego y no se basa en la ciencia o la realidad", expresó el hombre.

Uno de los detonantes de las protestas pudo ser un incendio ocurrido el jueves en un edificio en la ciudad de Urumqi, la capital de la región de Xinjiang. Murieron 10 personas y se cree que el encierro como medida de prevención del COVID pudo estar relacionado con que algunos residentes no sobrevivieran.

Las autoridades de China negaron que las medidas de prevención de contagios de la enfermedad hubieran obstaculizado el escape y rescate de las personas. Los 4 millones de residentes de Urumqi llevaban 100 días sin poder salir de sus hogares.

"Solo queremos nuestros derechos humanos básicos. No podemos salir de nuestros hogares sin recibir una prueba. El accidente en Xinjiang empujó a la gente demasiado lejos", dijo un manifestante en Shanghai.

El jueves de la semana pasada llegó en visita oficial a China el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Fue invitado por Xi Jinping y recibido por éste en el Gran Palacio del Pueblo el 25 de noviembre.

Ambos mandatarios firmaron 12 documentos y cerraron contratos de colaboración conjunta que abarcan los ámbitos político y económico, así como donaciones que incluyen medicamentos e insumos médicos para enfrentar la crisis en el sistema sanitario tras la pandemia de coronavirus en Cuba.