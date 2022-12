Georgina habla sobre la pérdida de su hijo y la supuesta mala relación con la familia de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez es la encargada de embellecer la portada de la próxima edición de la revista ELLE. Una tapa en la que aparece un primer plano de la pareja de Cristiano Ronaldo luciendo seria con una rejilla en la parte de sus ojos.

Acompañando esta sesión que protagonizó para la publicación, la modelo española concedió una entrevista en la que habló por primera vez sobre el duro momento que atravesaron ella y el futbolista este año por la pérdida de su hijo Ángel.

Fue en abril de este año cuando anunciaron devastados la muerte de uno de los niños que estaban esperando. Mientras que el pequeño falleció, Bella Esmeralda nació para convertirse en el rayo de esperanza de sus papás. Un momento que marcó la vida de la influencer y el deportista para siempre.

"Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida", comentó la joven, recordando así la pérdida de su bebé.

Durante la conversación, Gio también abordó los titulares que estaba protagonizando en ese momento (la entrevista la concedió en noviembre antes de viajar a Qatar para apoyar a su chico en el Mundial). "Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía", apuntó, negando que todo esto fuera verdad.

"Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira", zanjó.

La influencer española también habló de su faceta como madre, y reconoce que se involucra en todo lo relacionado con sus hijos.

"Son lo más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, ¡pero es que no quiero perderme nada!", aseguró Georgina, quien ha formado una preciosa familia con Cristiano, y son padres de cinco niños: Cristiano Jr, Mateo, Eva, Alana y Bella Esmeralda.

