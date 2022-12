Mexicanos ponen en duda aplicación de vacuna cubana Abdala

La aplicación en México de la vacuna cubana Abdala a mayores de 18 como dosis de refuerzo desde el pasado 21 de diciembre ha comenzado con poca afluencia a los hospitales y dudas sobre la vacuna cubana.

Especialistas mexicanos consultados por el diario El País este sábado planteaban sus dudas sobre sobre la eficacia de la vacuna cubana y su capacidad de inmunización frente a las variantes que circulan en estas fechas.

“No es la vacuna adecuada para usarse como refuerzo porque está dirigida a la cepa original, no hay estudios para tal uso y esto no nos va a proteger contra las variantes de ómicron”, dijo a El País Verónica Athié, doctora en Inmunología e integrante de la iniciativa Vacunemos con evidencia.

Athié señala a la falta de estudios que corroboren la eficacia de la vacuna cubana.

“Cuando se desarrolla una vacuna se elige como diana un pedacito de alguna de las proteínas del microorganismo. Para la vacuna Abdala eligieron al dominio RBD de la proteína de la espícula del SARS-CoV2. Este dominio es justo el que más ha modificado con las mutaciones del virus”, argumenta.

De esta manera, mientras que algunos mexicanos acuden a vacunarse porque consideran que “si no nos la ponemos nos va a ir peor”, otros se quejan de que no existe la suficiente información sobre Abdala.

“En realidad, estuve muy indecisa, porque no hay información suficiente ni la misma evidencia que existe para otras vacunas. No sé si sirva como refuerzo. Solo lo hice porque me puse mi última vacuna el 21 de octubre de 2021, es decir, tenía más de un año sin refuerzo ni nada. Esto es lo único que hay en México, no es como que tengamos opciones. Pensé que era mejor tener algo que nada. Pero no estoy satisfecha ni tranquila”, expresó a El País Sandra Barba, de 36 años, quien se puso su dosis de refuerzo en un hospital del sur de la Ciudad de México.

En principio, el gobierno mexicano pensaba usar la vacuna cubana en niños y adolescentes, pero finalmente, por la falta de información al respecto, decidieron echar atrás esta decisión.

El pasado jueves, un segundo cargamento de 4,9 millones de dosis de vacuna cubana Abdala arribó a México para ser utilizado en la campaña de vacunación del coronavirus en ese país.

El primer cargamento, con 4,092,500 dosis, había llegado el pasado 25 de noviembre como parte de la firma de convenios suscritos por ambos gobiernos.

En septiembre pasado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un acuerdo con Cuba para la compra de 9 millones de dosis de Abdala, que serían utilizadas en niños de entre 5 y 11 años.

En diciembre de 2021, México autorizó el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala, una decisión que originó críticas en el sector médico mexicano, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha dado aún su visto bueno a esta ni a ninguna de las vacunas cubanas contra el coronavirus.

“La única vacuna contra COVID-19 que ha publicado, que se ha sometido a las revisiones de autoridades sanitarias y que ha sido aprobada para su uso en niños de 5-11 años es Pfizer con dosis de 10 mcgs. Cualquier otra vacuna, Abdala incluida, no ha sido autorizada por las autoridades que se encargan de vigilar y revisar su seguridad y eficacia en este grupo de edad”, declaró en abril pasado Cipatli Ayuzo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.

Por su parte, la diputada mexicana América Rangel ha acusado a López Obrador de poner en riesgo la salud de los millones de niños mexicanos que recibirían el fármaco cubano.

Rangel, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), acusó a AMLO de estar financiando al régimen cubano a través de la compra de las vacunas, pudiendo inmunizar a su población con otras de precios semejantes y certificadas por las autoridades sanitarias mundiales.

Aunque el gobierno cubano dijo que presentaría la vacuna Abdala ante la OMS para su aval de uso de emergencia, no se ha sabido nada de dicho proceso de validación por parte del organismo internacional.