Pinareños deberán elegir entre carnes de cerdo o res para fin de año

La Feria de Pinar del Río ya vende carnes, arroz, pescados, embutidos, mayonesa, especies, refrescos y siropes, pero las ventas de res y puerco están limitadas a poco más de dos libras de vacuno y a cinco la de cerdo; previa presentación de una Tarjeta blanca, habilitada para comprar en quioscos dolarizados de TRD y CIMEX.

Una nota de la Feria pinareña da cuenta de sus novedades comerciales, sin indicar el precio de los productos, de los que solo consigna género y cantidades autorizadas a vender a los clientes; y sin que figuren frijoles como parte de la oferta alimentaria para fin de año, que contempla 15 libras de arroz por persona.

La venta pública se celebra en las tres ubicaciones habituales en la ciudad de Pinar del Río: estadio Capitán San Luis, calle Llamazares y Avenida Borrego; a la que se suma evento similar en La Coloma, arrasada por el huracán Ian.

En el caso de carnes de carnero y conejo el límite está en 4,4 libras por titular de tarjeta blanca; que también tendrá derecho a comprar dos gallinas; según el gobierno provincial, que autorizó a los responsables de la feria pinareña a aumentar los per cápita, en función de la disponibilidad y el avance de las horas del día.

Los pinareños que no residen en la capital provincial, tendrán que acreditarse con la tarjeta de su Canasta Familiar Normada (CFN); que concede el derecho a recibir uno de los dos productos solamente; teniendo que elegir entre carne de cochino o de vaca.

Un pinareño podrá comprar hasta 30 huevos de codornices, poco más de dos libras de masa de hamburguesa, casi cuatro libras y media de sardinas; que se vende por pieza entera, dos litros de vinagre, tres de sirope y cinco de refresco Coral.

Al comentar la novedad comercial en la página de Facebook de la emisora provincial Radio Guamá, internautas opinaron así:

Gisela Cascaret: La carne por la tarjeta del quiosco, supongo que harán hasta torpedos, porque de lo contrario, el alquiler de tarjetas se va a poner sato ahí.

Oraydis Olayon: Lo que tienen es que venderlo el año entero, y no un día para que la agente se mate y decir, después, que dieron algo.

Rancel Pérez: ¡Dios mío!, baja de tu trono celestial y ¡mira estooo!

Aleida Díaz: Hola, que descarado son está gente y anuncia como una victoria lo grande que están. No sean falsos, no tienen ni para una tercera parte de la población; un poco para los mayimbes, otra para policías jefes; porque el menor no coge nada. ¡Ay, Dios, hasta cuándo vamos a pasar hambre? Pon tu mano, diosito para los pobres y no viene una tormenta y se los llevara...

Enrique Álvarez: yo amó mi país pero no me ciego. Veo que estamos en el fondo. Soy realista y quiera Dios que -con esa aglomeración- no pase lo peor porque el pueblo está necesitado y de mal humor.

Milagros Martínez Heredia: A medida que avance el día se formará el invento en vez de inventario porque para nadie es un secreto que -ni controlados esos productos- van alcanzar para todos. ¡Dejen la falta de RESPETO!

Miriam Urra Ceballos: ¡Que bueno!, hace falta que se cumpla.

Yaneisis María Labrador: ¿Y los precios? ¡Por las nubes!

Ana B. Espinosa Concepción: Mi opinión muy humilde Hace falta que llegue no solo a la provincia, sino también a los demás municipios, sobre todo San Juan y Martínez, que esa gente -los más humildes- ni el pan le llega en tiempo. (...) Tratemos, por favor, que todo llegue a los más humildes, por eso trabaja este estado,pero los caciques de municipios hacen caso omiso a lo que orienta nuestro partido. (...) Yo pediría para el nuevo año que nuestro presidente haga una reunión con personas humildes (...) quienes de verdad tienen el dolor, la tristeza, la necesidad de ser oídos (...) Estoy segura que la revolución se fortalecerá (...) Si los buenos periodistas que tenemos, se meten en los barrios y se crecen buscando la información real de lo que sucede en esos lugares donde, si gritas, tú grito no llega a oídos de nadie.

Yaite S. Porras Paulín: ¿Es una broma por el Día de los Inocentes? No es secreto que siempre aparecen las tiñosas y lo productos no alcanzan para todos. Además, no se han mostrado los precios, aunque es de suponer que también van a estar por los elementos.

Elisa Lara Pérez: ¿Y el que tiene que trabajar cómo los adquiere?

Además de la Feria de Pinar del Río, el gobierno cubano habilitó venta de alimentos y bebidas racionados, pero no a precios subvencionados; aunque menores al mercado libre, que ha provocado reacciones y protestas de los clientes.

En La Habana, una multitud empezó a gritar ¡queremos el pollo! Mientras que en Granma y Guantánamo y el propio Pinar del Río, las autoridades reconocieron retraso de dos meses en la venta racionada de arroz, azúcar, pollo, picadillo y café.