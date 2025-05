"Lo de la carne es muy loco, está llena de moscas": Youtuber español visita agromercado en Cuba

El youtuber español Juanjo Dalmau, creador del canal Viajando con Dalmau, ha vuelto a sacudir las redes sociales con un nuevo video grabado en Cuba, en el que muestra las precarias condiciones sanitarias en las que se comercializa la carne en un agromercado en la isla. El material fue publicado en TikTok y ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país.

En el video, de poco más de dos minutos, Dalmau (@jdalmau_) conversa con varios vendedores y compradores mientras observa la carne expuesta al aire libre, cortada sobre una tabla de madera. “Está lleno de moscas y eso es la carne que vamos a comer aquí”, comenta el influencer, mientras enfoca el mostrador y el entorno lleno de cables, paredes despintadas y falta de higiene.

Durante la grabación, el español expresa su preocupación al preguntar: “¿Esto se podrá comer?”, a lo que una clienta responde con resignación: “Sí se puede comer, si yo lo he estado comiendo hasta ahora”. El vendedor también confirma que toda la mercancía suele venderse en el día. “Esto es lo que queda de hoy”, explica.

El video, titulado “Así venden la comida en Cuba”, ha recibido más de mil reacciones y decenas de comentarios, muchos de ellos enfrentados entre sí. Mientras algunos usuarios defendieron esta forma de comercio como parte de la realidad cubana, otros alertaron sobre los riesgos para la salud.

Los comentarios reflejan una amplia gama de opiniones. Algunos defendieron la situación como normal dentro del contexto cubano: “Así me crié yo y peso 220 libras”, escribió un usuario, mientras que otros afirmaron que “en Cuba siempre se ha vendido así”. En tono más crítico, varios usuarios denunciaron la ausencia de condiciones mínimas de higiene: “Eso es un riesgo, no hay higiene en ningún lado”, comentó otro. Algunos se preguntaron por qué no se cubre la carne para evitar que las moscas se posen sobre ella.

También hubo quienes señalaron que estas imágenes reflejan el resultado del modelo político del país: “Este es el precio del sociocomunismo”, “Logros del cáncer comunista”, afirmaron. Mientras tanto, otros usuarios compararon la situación con una “máquina del tiempo” que transporta al pasado o con países en situación extrema.

Este video se suma a una serie de materiales recientes grabados por Juanjo Dalmau durante su visita a Cuba, donde ha documentado la crisis que vive el país. En una publicación anterior, afirmó que en Cuba “no eliges lo que quieres comer, sobrevives con lo poco que hay”, mientras mostraba una larga cola frente a una bodega habanera y calles llenas de basura.

En otro video, documentó el deterioro urbano de La Habana y el estado crítico de sus viviendas, señalando que “esto parece que se vaya a caer”. También, acompañó a un padre cubano en su odisea para conseguir leche para su hija, revelando la grave escasez de alimentos básicos en la isla.

Además mostró el deterioro del Hospital Calixto García, describiéndolo como “una pesadilla” y señalando la falta de medicamentos, higiene y mantenimiento en uno de los principales centros médicos del país.

La serie de videos de Dalmau ha logrado un fuerte impacto en redes sociales, con reacciones que van desde la indignación hasta la gratitud. Mientras algunos lo acusan de exagerar o “explotar la miseria”, muchos lo aplauden por visibilizar “la Cuba real” y por mostrar lo que “otros influencers no se atreven a enseñar”.

Dalmau, que ha recorrido varios países mostrando su realidad sin filtros, se ha convertido en una voz crítica sobre la situación cubana, evidenciando aspectos como la pobreza, el deterioro urbano, la inseguridad alimentaria y la desatención institucional. Sus videos continúan generando debate, mientras el pueblo cubano enfrenta una de las crisis más profundas de las últimas décadas.