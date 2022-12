Zoonosis libera a perra abandonada por sus dueños al irse del país

El Centro de Observación Canina (conocido popularmente como Zoonosis) del municipio de Diez de Octubre, en La Habana, liberó a una perra que había sido abandonada por sus dueños al irse del país y que fue recluida.

Odalis León, una animalista que durante los últimos 10 días le llevó comida, medicamentos y mantas para el frío, agradeció a todas las personas que colaboraron con ella, y también al personal de Zoonosis por la atención brindada.

Odalis había pedido a las autoridades sanitarias que la perrita no fuera sacrificada y buscó a una persona para que se hiciera cargo de ella a partir de ahora.

Captura de Facebook / Odalis León

"Aquí les dejo fotos y videos de nuestra Princesa cuando salió y vio a Alberto Luis Grus, su nuevo dueño. Fue emocionante, es como si toda la vida hubiera estado a su lado", relató.

"A sus antiguos dueños que se fueron del país y la abandonaron, les digo que Dios los perdone, porque ni yo ni el movimiento animalista de Cuba lo va a hacer, y vean en ese video que princesa nunca más estará sola", recalcó.

Captura de Facebook / Odalis León

Decenas de personas manifestaron su felicidad por la nueva situación de la perrita, y criticaron a sus antiguos propietarios por haberla dejado en la calle y a las personas que llamaron a Zoonosis para que se la llevara, alegando que era un animal peligroso.

"Que no cojan de moda. Llamar a Zoonosis no siempre sale bien. Pidan ayuda a los animalistas que hay en todas partes. Compartan y no se rindan. Pero jamás llamar a Zoonosis", pidió una joven.

"Esta historia y miles y miles de historias tristes como estas en nuestro país son el reflejo puro de una situación verdaderamente bochornosa, que no tengo la menor fe se revierta. Son los indefensos animalitos los q llevan la peor parte en todo esto", lamentó una residente en Isla de la Juventud.

La semana pasada, animalistas cubanos exigieron a Zoonosis la entrega de Princesa a cuidadores para llevarla a un refugio, pues quedó a la deriva en el barrio de Santo Suárez y llevaba dos meses deambulando a la espera de sus dueños.

Una vecina llamó al centro estatal para que se la llevaran porque supuestamente molestaba, dijo a CiberCuba la animalista Yenney Caballero, quien denunció que Odalis León fue a saber de ella y no la dejaron verla, solo le comunicaron que debía estar allí al menos por diez días.

"La perrita está en Zoonosis, no agredió a nadie, y la tienen allí en pésimas condiciones. (...) La perrita no representaba un peligro, los Animalista exigimos que sea devuelta cuanto antes. Ya bastante sufrió", añadió Caballero.