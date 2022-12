Iraisel despide el año bailando junto a su novio el voleibolista Leonardo Leyva

La influencer cubana Iraisel Pintueles está despidiendo el año con todas las buenas vibras para recibir el siguiente y de la manera más divertida: bailando junto a su novio, el voleibolista Leonardo Leyva.

La pareja demostró su increíble química y lo bien que se la pasan juntos con unos divertidos pasos de baile que compartieron con todos sus seguidores en redes sociales.

La viuda del reguetonero Daniel Muñoz, El Dany, acompañó el video bailando con su nueva pareja con un mensaje en el que aconseja a sus seguidores que no se den por vencidos cuando desean algo y que "tenemos que encontrar aquello por lo que vale la pena intentar".

"En este 2023, me voy a querer tanto, tanto pero tanto que todo lo que no sea bueno para mí va a rebotar en mi autoestima y se va a esfumar. Quiero todo lo lindo para mí y si en este momento mi paz y yo somos los más lindo...lo acepto. Aprendí que complacer a otros jamás, pero con placer para mí y los míos siempre", escribió Iraisel.

La influencer también dejó claro que "si usted me conoce basado en lo que yo era un año atrás, usted ya no me conoce más, porque mi evolución es constante".

Luego de perder a su pareja en 2020, Iraisel se dio una oportunidad en el amor con el voleibolista cubano Leonardo Leyva, también conocido como King Leo.

Los tortolitos mostraron su amor en redes sociales por primera vez en agosto pasado, aunque ya existían rumores de que tenían una relación.

En octubre, Iraisel y su hija Daniela se mudaron a Corea del Sur, donde Leonardo juega para el club nacional Ansan OKman. En el país asiático la familia ha disfrutado de momentos inolvidables, celebraron el sexto cumpleaños de la pequeña y disfrutaron de la Navidad con montones de regalos.

