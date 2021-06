Liberan al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, tras 24 horas detenido

Jorge Enrique Rodríguez Foto © Jorge Enrique Rodríguez/ Facebook

El periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez Camejo fue puesto en libertad el viernes, tras permanecer 24 horas retenido por la Seguridad del Estado.

Rodríguez fue arrestado cuando intentaba cubrir el juicio a seis hombres que abusaron sexualmente de una niña en La Habana y estuvo desaparecido un día completo.

Luego de ser liberado, agradeció a los colegas de profesión y activistas por la democracia en Cuba que alzaron sus voces exigiendo su excarcelación.

"Todos y cada uno de ustedes me arrancan lágrimas lindas. Es por eso que siempre me dirijo a ustedes como 'familia'. No los siento desde la virtualidad, los siento desde lo físico. No importa si tengo días duros o el inning enredado, ustedes me robaron el corazón y eso me obliga a una deuda infinita difícil de saldar", expresó el reportero en su muro de Facebook.

"Mi respetos siempre serán absolutos a quienes son capaces de sangrar por alguien, por lo justo y por las libertades. Lindo cada gesto, cada post, cada palabra. Necesité llorar. Abrazos de paz y memoria; mi lealtad a ustedes es infinita", añadió.

El periodista, quien trabaja para Diario de Cuba e integra además el equipo del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), condenó la actitud de las autoridades de prohibirle presenciar el juicio a los violadores de una niña de 13 años recién cumplidos.

"El régimen de Cuba prefirió lavar su cara ante la opinión nacional e internacional, y ocultar la infamia de seis pederastas", aseguró.

Según su relato, cuando intentaba cubrir el juicio "la Seguridad del Estado optó por coartar mi trabajo como periodista independiente".

La detención ocurrió sobre las 2:00 pm, mientras se encontraba en las afueras del tribunal militar del ejército regional de occidente, sito en la localidad El Calvario.

Rodríguez esperaba a que terminara la vista oral, cuando fue interceptado por la policía política y trasladado a la estación de El Capri, en el municipio Arroyo Naranjo. Allí lo tuvieron 24 horas, para no dejarlo informar si se hizo justicia con la menor abusada.

"Esta es la sinopsis de un guion recurrente contra la prensa independiente: reprimirnos bajo cualquier delito común para ocultar una coartación al derecho de libertad de prensa, opinión y expresión", afirmó.

El periodista criticó la práctica de las autoridades de ocultar hechos de esta naturaleza que suelen ocurrir en el país, y subrayó que pese a su detención, próximamente ofrecerá nuevos detalles del caso.

"La noticia sobre los hechos de la violación, así como el proceso de investigación y resultado del juicio, no salió ni saldrá, en las páginas de la prensa estatal que controla el Partido Comunista. Lo que significa que la dictadura en la isla, se dijo, es capaz de mantener ocultos hechos que ya no son aislados (el abuso sexual contra menores), silenciando la voz de una sociedad civil que, poco a poco, va abandonando el oficio del miedo", concluyó.

El arresto de Rodríguez fue denunciado por colegas y amigos en las redes sociales. La artista plástica y activista política Tania Bruguera, así como los periodistas independientes Héctor Luis Valdés Cocho y María Matienzo exigieron su liberación inmediata.

El reportero lleva más de un año dando seguimiento al caso de una niña de 13 años que fue abusada por seis hombres en septiembre del 2020.

El juicio se fijó para el 17 de junio, a las 10:00 am, en el tribunal municipal de Arroyo Naranjo.

La madre de la víctima dijo que la fiscalía pedirá para los implicados 25 años de cárcel.

"Yo no espero menos. Dejé claro que, de no ser así, volveré a apelar y denunciar en las redes sociales, porque mi hija tiene que obtener justicia", subrayó la mujer.