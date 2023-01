El Taiger anuncia el regreso de Los Desiguales: "La nueva generación de Cuba tiene que vivirlo"

¡El dúo Los Desiguales estará de vuelta este 2023! Así lo confirmó El Taiger y adelantó que el regreso viene con álbum.

El artista dijo que pondría en pausa su carrera en solitario para darle vida nuevamente a este proyecto, lo cual lo llenaba de "satisfacción personal".

El Taiger, que era conocido como El Príncipe cuando integraba Los Desiguales con Damián, dijo que estaban trabajando en los temas con mucho esmero porque el público del dúo era muy exigente.

El nuevo álbum de Los Desiguales –que lleva por nombre Los Kompany Kompa– estará listo después de marzo y no incluirá ningún tema de reparto, sino que mantendrá el mismo estilo con el que conquistó el dúo, pero más actualizado.

El Taiger y Damian fundaron Los Desiguales tras salir de la agrupación Los 4, de Jorge Jr. Se convirtieron en uno de los dúos más populares y con mayor impacto en la escena urbana. Entre sus éxitos están "De maravilla", "La contestadora", "No me calientes", "Yo sigo aquí", entre otros.

El Taiger comenzó el año dejando claro que no le importan las críticas por tener planes de ir a cantar a Cuba.

"Tengo intenciones de ir a Cuba a cantar, las tengo y lo voy a hacer (...) La gente no tiene nada que ver con la política, y menos los que viven allí. Entonces si yo quiero cantarle a la tierra que me vio nacer, la que me dio la vida, lo voy a hacer porque la música es mía", dijo en una directa el reguetonero, quien el año pasado estuvo envuelto en la polémica por sus viajes a Cuba.

