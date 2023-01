El dolor de una madre cubana que tuvo a su hijo perdido en el mar

Una madre cubana lanzó un llamado de auxilio en las redes sociales para pedir información sobre su hijo, un joven que se lanzó al mar junto a una veintena de personas el pasado 28 de diciembre.

La grabación, compartida por Univisión, muestra a una anciana desesperada, que con el dolor reflejado en el rostro suplica ayuda para saber si su hijo está vivo.

"Soy una madre que está aquí sufriendo por su hijo, que salió en una embarcación de zinc y madera el día 29 desde el municipio Chambas, en Ciego de Ávila, con su tripulación de dos más", dijo.

Según la mujer, su hijo se llama Didier William Cabrera Gutiérrez y en el grupo iba también su esposa.

"No he tenido respuesta de nada, he preguntado por aquí, por allá. Llegan lanchas, muchas que informan, se tiran fotos y yo no sé nada de mi hijo. Estoy desesperada, no sé si le ha pasado algo, si está vivo o está muerto. Necesito una información, que me digan por lo menos si llegó, si está vivo, si está en Inmigración, donde esté", suplicó.

Internautas comentaron en la cuenta de Instagram del periodista Javier Díaz, de Univisión, que el joven Didier y sus acompañantes llegaron a Florida y están todos bien.

"Mario Vallejo publicó un encuentro con un grupo de balseros y yo pienso que allí está el hijo y nuera de esa señora. Son 22 y ¡solo venía una mujer!", expresó la usuaria cubitalinda2966.

"En el nombre de Jesús todos están bien", añadió jelynnuzcategui.

La llegada del grupo fue confirmada por el líder del exilio cubano de Miami, Ramón Saúl Sánchez, quien el miércoles 4 de enero encontró a los 22 balseros acabados de llegar a Cayo Largo, y transmitió una directa en Facebook para que todos dijeran sus nombres y sus familias supieran que estaban bien.

"Esto es tan triste aquí, no hay palabras, por favor, hagamos algo por ellos, por todos, de alguna manera, para que puedan vivir en libertad", expresó el veterano luchador anticastrista.

En los últimos días, familiares de balseros que salieron de Cuba en los últimos días del 2022 y principios del 2023 han pedido ayuda para obtener noticias de su paradero. Desde la Isla y también en Estados Unidos, cubanos han publicado en las redes sociales fotografías de sus seres queridos.

En menos de una semana, el gobierno de Estados Unidos interceptó a más de 1300 migrantes, tanto en tierra como en los mares de Florida.

Durante el fin de semana festivo de año nuevo, las unidades del Grupo Operativo de Seguridad Interior del Sudeste (HSTF-SE) respondieron a un aumento de los eventos de migración marítima en el estrecho de Florida, el paso de los Vientos y el canal de la Mona. La mayoría eran cubanos, aunque también había haitianos.