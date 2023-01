Cubano fallecido es trasladado por sus amigos en un bicitaxi: "Llevamos 12 horas esperando que envíen un carro"

El cadáver de un cubano debió ser trasladado por sus amigos en un bicitaxi porque las autoridades no enviaron transporte para recogerlo en Güines, una localidad a 50 kilómetros de La Habana.

En un desgarrador video publicado en Facebook por el medio independiente ICLEP un joven denunció indignado la situación, mientras mostró cómo en sus piernas cargaba al fallecido, identificado como Yoandris Castillo Arias, de 36 años. Quien filma el video aseguró que era su hermano de crianza.

Explicó que llamaron varias veces y las autoridades no enviaron transporte, pero comenzó a cambiar de coloración y a coger peste por lo que decidieron trasladarlo en el bicitaxi, mientras decenas de amigos acompañaron el cortejo en bicicleta.

"Lo llevamos por plena carretera porque desde las 12 del día esperando por un carro de este gobierno pa’ que lo mueva y está cogiendo peste en la casa, me entiende peste", asegura en el vídeo el amigo del fallecido.

"Miren lo que hemos tenido que hacer porque no hay carro, no hay petróleo, no hemos tenido respuesta", señaló, y calificó el hecho de "salvajismo".

El hecho ocurrió el pasado 27 de diciembre, aclaró ICLEP, que no ha podido establecer las causas del deceso ni ningún otro detalle, pero sí que el hecho ocurrió en la comunidad Sandino del municipio Güines en Mayabeque.

Varias denuncias similares han estremecido a decenas de cubanos en los últimos años. En 2019 en la propia ciudad de Güines familiares de una mujer fallecida debieron trasladarla en una camilla de hospital por la carretera hasta la funeraria, porque no había carro fúnebre disponible.

También han trascendido denuncias de cadáveres que han debido ser transportados en carretillas, carros de alimentos, de la Oficina de Correos, de la Empresa de Telecomunicaciones y hasta en coches tirados por caballos.

El régimen cubano ha invertido en carros para el uso de la Policía, pero la inversión destinada a carros fúnebres y ambulancias ha sido nula.