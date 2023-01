Cantante cubana Dunia Ojeda: "Alexander Delgado me prometió una colaboración y luego me dejó en visto"

La cantante cubana Dunia Ojeda, concursante de La Voz US 2019, dijo que después de darse a conocer en el concurso, Alexander Delgado le prometió una colaboración que nunca sucedió.

La joven contó en una entrevista en el show Destino Talk que el director de Gente de Zona se comprometió con ella en hacer algo juntos y luego le dejó de contestar los mensajes.

"Alexander y yo coincidimos en un lugar. Yo lo admiro muchísimo por lo lejos que ha llegado y le dije que colaboráramos, me dio su teléfono, hicimos un videito para las redes y luego le escribí y nunca más me contestó", dijo la joven.

La cantante confesó que le había dolido mucho el desplante de Alexander y que la dejara en visto, en lugar de decirle que por ahora no estaba interesado o que no quería.

"Yo no quiero hablar mal de nadie. Es muy triste porque yo admiro a todos los artistas cubanos, los sigo y he intentado a lo largo de mi carrera colaborar con varios artistas cubanos y me han negado, no me contestan o me dicen que sí y luego se desaparecen", contó Dunia.

Dunia se dio a conocer en 2019 tras su espectacular paso por La Voz US, que comenzó con una audición a ciegas que giró las sillas de los cuatro coaches con el tema "Me Soltaste", del dúo mexicano Jesse & Joy.

A pesar de que no ganó, su paso por la voz le permitió mostrar su talento y le valió una invitación de su coach, la cantante mexicana Alejandra Guzmán, para unirse a 14 conciertos de su gira como corista por México y Estados Unidos.

