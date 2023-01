Arlenis Sierra: El profesionalismo es una meta a la que cualquier deportista cubano o extranjero quiere aspirar

Desde hace mucho tiempo he tratado de entrevistar a la sin dudas mejor ciclista cubana de la especialidad de ruta de América en los últimos años, Arlenis Sierra y créanme, no he podido ganarle un solo sprint.

Para este recién nacido 2023, la manzanillera tiene ante sí otra dura campaña como parte de la fuerte escuadra profesional Movistar Team, patrocinada por la Telefónica española, amén de sus compromisos con la selección cubana en los Juegos Múltiples de esta temporada.

El elenco femenino del Movistar lo encabeza la sin par holandesa Annemiek van Vleuten, vencedora en el recién finalizado año del Giro (a Italia), Tour de (Francia), La Vuelta (a España) y el Campeonato del Mundo, indiscutible número 1 de (del ranking) de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Junto a ella se hallan nuestra entrevistada de hoy, Arlenis Sierra, titular panamericana; la danesa Emma Norsgaard, las hispanas Sheyla Gutiérrez y Sara Martín, la alemana Liane Lippert y la holandesa Floortje Mackaij, entre otras del grupo de 15 pedalistas.

Será el domingo 29 de enero el inicio de temporada, cuando se desarrolle en Andalucía la carrera Costa de Almería Women Sport, evento que abre un fortísimo año con giros, vueltas y carreras al máximo nivel; a lo que se añaden los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, en los cuales correré por Cuba. Sencillamente… ¡no paramos!

Arlenis concluyó la temporada 2022 como la mejor ciclista de nuestro continente tras la actualización del ranking mundial femenino de ruta, categoría Élite, que realiza la UCI. En su primer año en el equipo Movistar acumuló 1,398.33 puntos, válidos para ocupar el lugar 20 del escalafón que incluyó a 1,368 pedalistas, según información dada por la ACN.

Arlenis ¿el ciclismo es el centro de tu vida?

Pues no, el ciclismo no es mi única prioridad. Me gusta hacer cosas que me entretengan, jugar con mis perras, limpiar, organizar la casa, atender a mi familia.

¿Cuándo fue que accediste a una bici profesional?

¡Uy! claro que me acuerdo, fue en 2016, después de una Vuelta a Costa Rica que corrí como invitada con una escuadra de ese país. Me regalaron la bicicleta al concluir la competencia.

¿Qué experimentaste?

¡Una alegría sin límites! Era una Heber, bici de gran calidad; era un logro para mí. Con ella podía participar en carreras acorde a su capacidad, podía enfrentarme a retos mayores que me exigían más y así crecer…como de hecho hice.

Hasta la fecha, ¿cuáles entrenadores han influenciado más en tu quehacer sobre las bielas y los pedales?

Realmente, mucho me ha aportado mi primer preparador, Luis Miguel Argote, en mis años en la EIDE granmense y en la actualidad, el entrenador español Víctor Rielves en mi club Movistar.

¿Qué marca tu vida en estos momentos, dedicada prácticamente a estar encaramada en tu bici, lejos de tu familia?

Mira, estar lejos de la familia ya es un reto para el que hay que estar preparada. Es difícil, muy difícil, pero hay que luchar para conseguir las cosas que una se propone: ser una gran ciclista, ayudar a mi familia, tener lo que me gusta. Todo tiene un precio y el esfuerzo que realizo está encaminado a eso.

2017 es tu inicio en el profesionalismo. ¿Qué ha representado?

Ha sido una meta a la que cualquier deportista cubano o extranjero quiere aspirar. Se sobreentiende que eres buena, que has llegado a una cota del éxito. No eres capaz de imaginar el empujón que representó para mi carrera. Jamás soñé llegar a donde he llegado.

Mirar más allá de Cuba, de América; ser una rutera de renombre universal, primero con el equipo Astaná y ahora con Movistar. He cumplido altas metas… ¡y las que me faltan! No es fácil estar entre las mejores 20 pedalistas del planeta.

Mencionaste el Astaná team con el que diste tus primeros pasos en carreras profesionales ¿qué recuerdos tienes de tus compañeras?

¡Los mejores! Fue, por así decirlo, mi primera “familia extranjera” y aún guardo en mi corazón mucho amor hacia ellas, mantengo sus contactos.

Antes de competir con el Astana, Arlenis Sierra formó parte del Centro Mundial de Ciclismo, donde se agrupan promesas, mayoritariamente de países en vías de desarrollo, lo que también ha influido en su vida deportiva.

Volviendo a tu actual club ¿qué es para ti ser coequipera de la mejor rutera del mundo, la holandesa Annemiek van Vleuten?

Es todo un privilegio y una gran oportunidad porque de ella siempre se aprende. Es una ciclista digna de admirar; para cualquiera es un honor compartir carreteras a su lado, estar en el mismo equipo y en ocasiones ser partícipe de sus resultados.

Según información recolectada, 2022 trajo importantes resultados para Arlenis Sierra: título panamericano de ruta en Argentina, sexto lugar en el Campeonato Mundial de Ruta en Australia y cuarto de la clasificación general del Tour de Flandes, en Bélgica.

¿Qué tiene ante sí la medallista de bronce mundial de pista Londres 2016 y titular de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 para la presente temporada?

Realmente estoy ansiosa por alcanzar una medalla en el Mundial de Ruta, así como volver a ocupar el podio en unos Panamericanos, esta vez los de Santiago de Chile y en los Centrocaribes de San Salvador.

Para el venidero año, los Juegos Olímpicos de París los tengo en la mira, pero es una cita mucho más difícil. Recordarás que en Tokío quedé en el lugar 34 en la ruta y en Río, en el 28.

Trabajar sola, sin ninguna compañera que te respalde, puede definir una posición de vanguardia amén de que la calidad está concentrada. Son propósitos altos; no obstante, trabajo para ello… además ¿por qué no soñar?

Precisamente, ¿en tus sueños está convertirte en mamá?

Mira, a mí no me gusta planear algo tan importante; cuando vea mi pancita crecer será la mayor felicidad de mi vida; pero ahora, seguirá sobre bielas.