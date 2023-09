Ciclista cubana Arlenis Sierra renueva contrato con club español Movistar

La estelar pedalista cubana Arlenis Sierra renovó por tres temporadas más su contrato con el club español Movistar, según informó un comunicado del propio conjunto ibérico.

La manzanillera, que ha vivido los dos últimos años en las filas del equipo, tiene como principales logros en ese lapso el triunfo en una etapa del Tour de Romandía y en otras dos de la Vuelta a Andalucía, donde también dominó la clasificación general individual.

De 31 años, Sierra ha asumido el rol de gregaria dentro de la conocida formación europea, que ha confirmado a 14 ciclistas para la próxima campaña, incluida la colombiana Paula Patiño.

Igualmente estarán este año las españolas Sheyla Gutiérrez, Sara Martín, Laura Ruiz y Lucía Ruiz, la francesa Aude Biannic, la serbia Jelena Eric, la australiana Sarah Gigante, la alemana Liane Lippert, las holandesas Floortje Mackaij y Emma Norsgaard y la británica Claire Steels.

A comienzos de 2023, en entrevista exclusiva para este sitio, Sierra afirmó que el profesionalismo es "una meta a la que cualquier deportista cubano o extranjero debe aspirar. Se sobreentiende que eres buena, que has llegado a una cota del éxito. No eres capaz de imaginar el empujón que representó para mi carrera. Jamás soñé llegar a donde he llegado".

Más adelante, declaró: "Mirar más allá de Cuba, de América; ser una rutera de renombre universal, primero con el equipo Astaná y ahora con Movistar. He cumplido altas metas… ¡y las que me faltan! No es fácil estar entre las mejores 20 pedalistas del planeta".