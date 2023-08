Ciclista cubana Arlenis Sierra correrá ruta del Mundial de Glasgow

"Veremos cómo nos va; siempre lucharemos por conseguir la mejor actuación": en declaraciones al sitio Jit, así resumió la ciclista cubana Arlenis Sierra sus posibilidades en el inminente Campeonato Mundial de Ruta que tendrá por sede a Glasgow, Escocia.

Sierra intervendrá en la prueba de fondo (154.1 kilómetros) señalada para el próximo domingo, donde encontrará a una serie de adversarias de máxima envergadura como las holandesas Demi Vollering, Lorena Wiebes y Annemiek Van Vleuten, quienes encabezan por ese orden el ranking de ruteras de la Unión Ciclista Internacional (UCI), así como la italiana Elisa Balsamo.

Dicho sea de paso, Van Vleuten es la jefe de filas del club español Movistar, al cual pertenece la cubana, recientemente coronada por partida doble en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

A diferencia de la mayoría de sus rivales, la manzanillera encarará el recorrido en solitario, sin poder "descansar" en el apoyo de sus compañeras de equipo. Sin embargo, la muchacha de 30 años ha aprendido a correr en tales condiciones, como lo prueban sus lugares quinto y sexto en las pruebas de ruta de 2021 y 2022, respectivamente.

En esa última edición solo la aventajaron la propia Van Vleuten, la belga Lotte Kopecky, la italiana Silvia Persico, la alemana Liane Lippert y la danesa Cecilie Uttrup.

Hace poco, en entrevista publicada en este sitio, la estelar pedalista sostuvo que el profesionalismo es "una meta a la que cualquier deportista cubano o extranjero quiere aspirar. Se sobreentiende que eres buena, que has llegado a una cota del éxito. No eres capaz de imaginar el empujón que representó para mi carrera. Jamás soñé llegar adonde he llegado. Mirar más allá de Cuba, de América; ser una rutera de renombre universal, primero con el equipo Astaná y ahora con Movistar. He cumplido altas metas… ¡y las que me faltan! No es fácil estar entre las mejores 20 pedalistas del planeta".