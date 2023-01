Padre cubano se opone a Servicio Militar de su hijo: No lo usarán como a los del incendio de Matanzas

El creador digital identificado en redes sociales como Leo P. Garcés se declaró públicamente en contra de enviar a su hijo al Servicio Militar en Cuba, por considerar al ejército como una herramienta represiva del régimen y una maquinaria de control social a la que se opone.

“La dictadura me ha quitado muchas cosas, pero a mi hijo no me lo quitarán; no lo usarán como a los pobres muchachos inexpertos que sacrificaron en el incendio de Matanzas... ¡Él no le pertenece a ustedes!”, sentenció el activista este viernes en un post de Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Leo P Garcés

Acorde a su relato, la familia recibió la visita de los oficiales del Comité Militar que se desplazaron hasta su domicilio para inscribir a su hijo en el servicio militar activo (SMA), al que se opone “rotundamente, como a tantas injusticias de la dictadura cubana”.

El padre, que se precia de no haber educado a su hijo bajo la imposición de dogma alguno, afirmó que nunca ha querido que su hijo “sea como un ‘zombie’, que no vive, no piensa, no habla, no cuestiona, no sueña; así como veo en lo que se convierte todo joven, al cual esta sociedad absorbe con esa ideología criminal impuesta”.

“Saben que yo denuncio los abusos del régimen y me opongo a su política dictatorial. Y me viene una pregunta a la mente: cuando el otorgamiento de becas, le negaron una de las que pidió y se la dieron a otros que estaban por detrás de él en el escalafón, solamente por ser mi hijo, ¿por qué carajos para esto sí vienen?”, denunció Garcés.

En una crítica reflexión sobre el régimen totalitario cubano, el padre defendió su voluntad personal de “contrarrestar los efectos tóxicos de las propagandas a las que somos expuestos desde niños, por la ambición y megalomanía de hombres que se creen dueños de Cuba, que no dudan en arrebatarnos a nuestros hijos y como esclavos usarlos en sus planes”.

La propaganda de la llamada “revolución” ha intoxicado a la sociedad cubana, según Garcés. “Nos deforma y vuelve sumisos sin opinión propia, llenos de rencores, de intolerancia, de miedos”. Ese “falso conocimiento… ha provocado constantes enfrentamientos entre cubanos”, así como la separación y destrucción de muchas familias.

“Pocas cosas me atan a la vida, una de ellas (y la más importante) es mi hijo”, indicó el joven padre que reside en el municipio de Banes, provincia de Holguín. “Solo diré que si para defender mis derechos, he dejado mi suerte en manos de Dios y he asumido los riesgos sin preocuparme por mi vida, ¿cuánto más creen que haría por mí hijo?”, preguntó.

"Siempre diré que mi niño no era bombero pues llevaba solo 3 meses en el Servicio Militar, que pasaría por tan solo 9 meses, pues él salvaría vidas siendo médico", expresó a mediados de noviembre Vivianne Pérez de Prado, madre de Leo Alejandro Doval, la víctima más joven del incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, en el que murieron 17 personas, incluidos varios reclutas del Servicio Militar.

Garcés, uno de los tantos activistas por los derechos humanos que alzan su voz desde Cuba, ha sido objeto de la violencia política que ejerce la Seguridad del Estado contra la sociedad civil independiente.

A comienzos de 2021, el joven denunció haber sufrido, junto a su hijo, un acto de repudio por parte de sus propios familiares, quienes, instigados por los represores, se acercaron a su domicilio para recriminarle por sus opiniones sobre el régimen cubano.

En agosto del pasado año, compartió un video en el que se veía a un policía cubano golpear varias veces en la cara a un joven al que había esposado durante una discusión en San Andrés, Holguín.

“Solo vean un ejemplo de cómo ellos 'aman el amor y odian el odio'”, escribió Garcés, parafraseando el discurso del gobernante Miguel Díaz-Canel y el violento proyecto político de la llamada “continuidad”.

A pesar de que en foros internacionales el régimen defiende la voluntariedad del servicio militar en Cuba, oponerse al Servicio Militar puede acarrear graves problemas a los objetores, sean los padres o sus hijos, como sucedió en agosto pasado con Raisa Velázquez y su hijo Josué Menéndez Velázquez, que fue citado por la policía para amedrentar a la madre quien ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición al SMA.