Revelan información sobre tiroteo durante filmación de video de raperos en Miami

Las autoridades revelaron información sobre el tiroteo ocurrido este jueves en un restaurante de Miami Gardens durante la filmación de un videoclip de los raperos French Montana y Rob49 y afirmaron que los organizadores del rodaje no obtuvieron los permisos adecuados para el evento, lo que podría haber evitado la masacre.

Los organizadores de la filmación, que acabó con el fatídico suceso donde resultaron heridas al menos 10 personas en el estacionamiento del restaurante The Licking, no contaban con los permisos necesarios para llevar a cabo el rodaje, esclareció NBC Miami a partir de las declaraciones policiales.

Según explicó la policía de Miami Gardens, se requiere un permiso para eventos como el video musical que se organizó en The Licking, y la evasión de la ley "condujo a una situación desafortunada".

"Si se hubiera seguido el protocolo adecuado y se hubiera notificado a las agencias necesarias con antelación, los agentes habrían estado en el lugar para salvaguardar a la comunidad y ayudar a disuadir y responder, si fuera necesario, a cualquier situación que pudiera surgir", dijeron los oficiales.

El jefe de la policía, D. Noel-Pratt, expresó que "Es muy importante que las víctimas y la familias de esta tragedia sin sentido sepan que su bienestar es una prioridad, y deseamos transmitirles nuestros mejores deseos para una pronta y completa recuperación."

La policía aún no ha efectuado ninguna detención en este caso y el incidente sigue bajo investigación mientras las autoridades buscan más información.

El hecho ocurrió mientras los raperos French Montana y Rob49 grababan un video musical.

La policía de Miami Gardens dijo que el altercado comenzó en un lugar diferente y finalmente terminó en el restaurante, donde ocurrió el tiroteo.

Testigos de la balacera aseguraron que escucharon entre 10 o 15 disparos, que provocaron una decena de lesionados.

La información inicial indicó que, presuntamente, mientras se grababa el videoclip, a una persona le robaron el reloj y la billetera y ello condujo a una situación de tensión entre los asistentes.

"Fue muy rápido, sonaba como un rifle de asalto. Salí corriendo y dije: '¿Sabes qué?' Me agaché y luego la gente comenzó a preguntarme: '¿Puedes ayudarme?' Cuando me di cuenta de que la gente estaba herida pidiendo ayuda, ya no había nada que pudiera hacer al respecto", dijo un testigo.

De acuerdo con la información revelada por NBC Miami, French Montana, un rapero marroquí de 38 años -que no resultó herido en el tiroteo-, ha tenido problemas con la ley, incluidas acusaciones previas de conducta sexual inapropiada en un hotel de Miami Beach en 2017.

También recibió un disparo en la cabeza y resultó gravemente herido en 2003 cuando dos hombres armados abrieron fuego fuera de un estudio de grabación en Nueva York.