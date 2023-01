Jennifer Lopez presume de cuerpazo con ceñido conjunto deportivo rosa

¡Lo ha vuelto a hacer! Con el paso de los años, Jennifer Lopez se ha encargado de demostrarnos que la edad es solo un número, porque a sus 53 primaveras sigue disfrutando de uno de los físicos más espectaculares del mundo de Hollywood. Abdominales esculpidos, brazos definidos y piernas tonificadas, fruto de mucho trabajo y dedicación para el ejercicio y un estilo de vida saludable.

Un físico impresionante que la Diva del Bronx ha vuelto a sacar a relucir en su nueva campaña publicitaria de una marca de bebidas energéticas en la que luce su envidiable silueta con un ajustado conjunto de deporte rosa.

En el spot salta a la vista su definida y trabajada silueta gracias a su ceñido look deportivo, pero por si quedaba alguna duda de que está en plena forma presume los músculos de sus brazos para la cámara con una orgullosa sonrisa.

Desde luego, JLo es el vivo ejemplo de como el ejercicio, una alimentación saludable y la constancia pueden marcar la diferencia en nuestra vida. Algo que han destacado muchos de sus seguidores, que se han vuelto a quedar asombrados tras ver estas imágenes.

Un nuevo año cargado de proyectos

Además de protagonizar este spot publicitario, la cantante y actriz tiene muchos proyectos por delante este 2023. Uno de los más especiales sin duda es su próximo disco, This Is Me... Now, que será su noveno álbum y es una continuación de su tercer trabajo discográfico This Is Me... Then.

Pero la polifacética artista está imparable y dentro de unos días, concretamente el 27 de enero, podremos disfrutar en Prime Video de su nueva película, Shotgun Wedding. Sin duda este año llega cargado de ilusiones para Jennifer Lopez.

