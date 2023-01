Familia cubana recibe parole humanitario de EE.UU. en tiempo récord

Yailén Arcos, una cubana radicada en Estados Unidos, se ha mostrado muy feliz de haber recibido ya la aprobación del programa de visas humanitarias para que su sobrina viaje al país y espera que su hermana sea aprobada muy pronto.

Yailén rellenó la solicitud en línea para sus dos familiares y solo pasaron unas horas antes de recibir la primera respuesta positiva, en este caso la de la menor de edad.

“Todavía no nos los creemos. Con miles de trabajo, conectándonos a una VPN lo logramos hacer ayer”, explicó la joven en declaraciones a Maylin Legañoa para Telemundo 51.

“Después de rellenar la aplicación, en unas pocas horas ya estaba mi sobrina aprobada, todavía esperamos por la autorización de viaje de mi hermana”, añadió la Yailén, sorprendida del logro a menos de una semana de la entrada en vigor del Programa Migratorio de Parole Humanitario.

“Anoche mi niña recibió su permiso de viaje y fue una alegría tan grande que no tiene comparación con nada”, explicó desde Cuba Yalena Brito, la madre de la niña beneficiada.

“Superemocionada, supercontenta. Ni me lo puedo creer todavía porque ha sido todo de un día para otro, super rápido", reiteró Yailén Arco en otras declaraciones que concedió, en ese caso al periodista Mario J. Pentón para America Tevé.

"Yo le he puesto reclamación a mi mamá y me he tardado años en el proceso y hacerlo así de esta forma ha sido super rápido. Me impresiona", añadió.

La abogada experta en inmigración, Carmen Gallardo, explicó al citado medio que han sido aprobados hasta el momento niños principalmente, aunque refirió que también han recibido aprobación adultos, si bien en menor cantidad.

En los últimos días, reportes en redes sociales dieron cuenta de algunos cubanos que se mostraron contentos de haber recibido ya la aprobación.

La acreditación inicial del patrocinador es concedida por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) hasta en 24 horas y el resto del proceso hasta la autorización de viaje del beneficiario debe tomar menos de un mes.

El patrocinador económico -figura clave en el proceso- es un concepto establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA) que existe desde hace años en los protocolos para la reclamación y respaldo de inmigrantes que ingresan al país.

El patrocinio -que ha generado no solo incertidumbre sino también chistes, sátiras y memes desde el anuncio del plan migratorio-es un contrato, legalmente vinculante, que firma una persona para usar sus recursos financieros en respaldo a un inmigrante designado en su declaración jurada.

Su responsabilidad se mantiene hasta que el patrocinado logra su independencia económica y/o se convierte en ciudadano estadounidense. En algunos casos el patrocinio puede ser válido hasta por 10 años.

Tanto en Cuba como en Miami y otras ciudades con alta presencia de cubanos en Estados Unidos, la iniciativa motivó una avalancha de dudas sobre la planilla de solicitud.

El presidente norteamericano Joe Biden anunció el pasado 5 de enero que impedirá la entrada ilegal de cubanos, nicaragüenses y haitianos a Estados Unidos. El gobierno estadounidense habilitó un programa de parole, que amplía el ya aprobado para los venezolanos en octubre, para que 30 mil inmigrantes de esas nacionalidades puedan solicitar su entrada legal al país.

El estimado será a razón de 7,500 visas mensuales por cada país seleccionado para beneficiarse del Programa.

Bajo el plan, Estados Unidos ofrecerá la posibilidad de obtener permiso de trabajo a inmigrantes de estas nacionalidades, siempre que cumplan los requisitos de entrada legal al país, cuenten con la elegibilidad de un patrocinador y pasen la verificación de antecedentes en el chequeo de seguridad nacional.