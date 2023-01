Patrocinador de dos cubanas cuenta su experiencia con el trámite

Fernando Álvarez, un cubano residente desde hace siete años en Miami y oriundo del municipio Puerto Padre, en Las Tunas, cuenta que inició el proceso para llevar a su hermana y su sobrina a EE.UU. y que el trámite online sumó en su caso como ocho horas entre ambas solicitudes.

“Fueron como 8 horas. Yo lo terminé de llenar una el viernes en la tarde, la otra en la noche. Me fui a dormir y al otro cuando me levanté temprano ya había recibido una notificación que me dice que ya recibieron mi caso y que hay unos pasos a seguir", dijo Álvarez en declaraciones a Univision 23.

“Me han contactado muchísimo y yo con todo el gusto del mundo les explico todo lo que yo sé hasta ahora. Cada vez que vaya teniendo algún conocimiento extra no tengo ningún problema en compartirlo con la persona que me contacte", añadió.

Un grupo de Facebook llamado "Parole para cubanos I134" reúne ya a más de 1,200 integrantes interesados en el tema en ambas orillas. En las publicaciones los internautas despejan dudas y comparten inquietudes.

En declaraciones al citado medio el abogado Ángel Leal recomendó sobre todo “subir todo la documentación de solvencia económica para demostrar que la familia que va a a viajar a EE.UU. no va a tener que depender de asistencia pública en vivienda, comida, etc."

La misma fuente aconsejó a los interesados que no caigan en prácticas ilegales como "falsos patrocinadores".

"Eso pone en peligro no solo al familiar que quiere traer al ser querido, pone en peligro también al patrocinador, que puede enfrentar cargos de fraude migratorio, que es un delito penal y que puede ser causa de inadmisibilidad o de deportabilidad para Inmigración", acotó Leal.

Aunque la figura del patrocinador es la clave del proceso, no todo el mundo está dispuesto a asumir la alta responsabilidad que implica.

Yailén Arcos, otra cubana radicada en Estados Unidos, se mostró en las últimas horas muy feliz de haber recibido la aprobación del programa de visas humanitarias para que su sobrina viaje al país, y espera que su hermana sea aprobada muy pronto.

“Superemocionada, supercontenta. Ni me lo puedo creer todavía porque ha sido todo de un día para otro, super rápido", dijo Arco en declaraciones a la prensa local.

Según el testimonio de varios abogados, han sido aprobados hasta el momento niños principalmente, aunque también han recibido aprobación adultos, si bien en menor cantidad.

La acreditación inicial del patrocinador es concedida por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) hasta en 24 horas y el resto del proceso hasta la autorización de viaje del beneficiario debe tomar menos de un mes.

La figura del patrocinador -fuente en los últimos días chistes, sátiras y memes- es un concepto que existe desde hace años en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA) para llevar adelante la reclamación de inmigrantes que arriban a Estados Unidos.

El patrocinio es un contrato legalmente vinculante que firma una persona para usar sus recursos financieros en respaldo a un inmigrante designado en su declaración jurada. El vínculo legal se mantiene hasta que el patrocinado logra su independencia económica y/o se convierte en ciudadano estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana recomendó en las últimas horas a los cubanos que se encuentren en alguna parte del trayecto migratorio hacia la frontera sur de Estados Unidos que cuiden mucho su pasaporte y que realicen desde el lugar donde estén su solicitud online para el programa de parole humanitario entrado en vigor la pasada semana.

La sede diplomática ya había advertido a los cubanos sobre estafas relacionadas con el acceso al nuevo proceso de parole.

El el pasado 5 de enero el presidente norteamericano Joe Biden anunció que impedirá la entrada ilegal de cubanos, nicaragüenses y haitianos a Estados Unidos.

El gobierno estadounidense habilitó un programa de parole, que amplía el ya aprobado para los venezolanos en octubre, para que 30 mil inmigrantes de esas nacionalidades puedan solicitar su entrada legal al país siempre que cumplan los requisitos.