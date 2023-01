Excarcelan a joven cubano canadiense detenido tras protestas del 11J en La Habana

El joven cubano-canadiense Michael Carey, de 20 años, fue excarcelado tras pasar 18 meses en la cárcel por presuntamente participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.

La madre del preso político, Yvis Abadin, confirmó a la activista y periodista independiente Mónica Baró que el joven salió en libertad condicional termina su sanción en mayo.

"Michael fue detenido el 12 de julio de 2021 mientras estaba sentado en su cuadra con un amigo menor de edad. Lo acusaron de haber lanzado una piedra contra una patrulla que estaba en esa cuadra horas antes de su detención. Él siempre negó haber sido el autor del hecho y la única prueba en su contra fue una supuesta prueba de olor a la piedra", explicó Baró en un post de Facebook.

Post de Mónica Baró. Facebook

La Fiscalía cubana le pidió cuatro años de cárcel y en los polémicos procesos judiciales a los detenidos del llamado 11J lo condenaron a dos años.

"Michael enfermó en prisión, estaba en Jóvenes de Occidente, y todavía no se sabe bien si contrajo hepatitis o no, y adelgazó notablemente. Nadie le va a reparar por el tiempo que pasó preso injustamente, pero me alegra que esté libre", lamentó la activista.

El pasado año voces de la sociedad civil canadiense se pronunciaron a favor de la liberación de Michael Carey e hicieron un llamado al gobierno del liberal Justin Trudeau para que presionara al régimen cubano por la excarcelación del prisionero.

Michael vive en La Habana Vieja con su madre, quien es ciudadana cubana. En 2020 concluyó sus estudios en el Centro Educativo Español de La Habana, pero debido al cierre de fronteras por la pandemia no había podido reunirse con su padre en Canadá, lo cual pensaba hacer en los días posteriores al arresto.