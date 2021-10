Piden a gobierno de Trudeau que denuncie prisión de joven cubano-canadiense tras protestas del 11J

Michael Carey Abadin Foto © Facebook / Michael Carey Abadin

Voces de la sociedad civil canadiense se pronunciaron a favor de la liberación de Michael Carey Abadin, el joven cubano-canadiense de 19 años que fue detenido tras las históricas protestas del 11J en Cuba.

El proyecto canadiense 'Espacios Democráticos', dirigido por el activista e investigador de derechos humanos Michael Lima Cuadra, hizo un llamado al gobierno del liberal Justin Trudeau para que se implique en la excarcelación del joven.

“Hacemos un llamado al gobierno de Canadá para que levante la voz por la liberación de Michael Carey Abadin, un ciudadano de 19 años de Cuba y Canadá, encarcelado injustamente. Visitas y atención médica denegadas. En delicado estado de salud”, tuiteó Lima Cuadra.

Michael fue detenido el pasado 12 de julio, mientras estaba sentado cerca de su casa con un amigo, en La Habana Vieja, por supuestamente haber roto de una pedrada el cristal de una patrulla cercana.

Su madre, Yvis Abadin, denunció este jueves que Michael continúa en régimen de aislamiento y sin atención médica, según le informaron oficiales de la prisión Jóvenes de Occidente de El Guatao.

El joven, que había concluido sus estudios en el Centro Educativo Español de La Habana en el verano de 2020, se disponía a reunirse con su padre en Canadá poco antes de ser arrestado. Contactada por CiberCuba, Patricia Cepeda, profesora de Michael en el colegio español durante tres años, resaltó que es "un chico tímido, tranquilo, amistoso, que nunca estaba metido en problemas, y mantenía buenas relaciones con sus compañeros y profesores".

"Era muy cariñoso y protector con su madre, porque sabía que era único hijo y sus padres eran ya mayores", recordó Cepeda. Por su parte, la madre asegura que su hijo no lanzó la piedra que rompió un cristal de la patrulla que estaba en la calle Villegas, en La Habana Vieja, la noche del 12 de julio.

En declaraciones a CiberCuba, Abadin aseguró que la piedra voló desde un edificio cercano al sitio donde su hijo Michael estaba conversando junto a otro adolescente. Su versión la confirmaron al menos seis testigos del hecho. Aunque ninguno supo decirle quién arrojó la piedra, todos coincidieron en que su hijo era inocente.

Como muestra de su inocencia, Abadin sostiene que, de haber sido el autor de la pedrada, no se hubiera quedado tan tranquilo sentado hablando con su amigo en la calle. “Como todo el que no tiene delito, él no vio maldad –dice la madre–. Michael siempre ha sido un niño estudioso, muy preparado, siempre ha sido un ejemplo de niño”. Tampoco ofreció resistencia cuando personas vestidas de civil le exigieron sus documentos.

Durante este tiempo en prisión, Michael se contagiado de coronavirus y, luego de superarla, quedó con una coloración amarillenta que hace sospechar que el virus le haya podido afectar el hígado, o que esté sufriendo de hepatitis. Como al joven no lo han llevado al médico, no se sabe exactamente cuál es su diagnóstico.

“No lo dejan llamar porque está aislado y no le han permitido a su madre volverlo a ver. Ella va todos los miércoles a llevarle sus cosas", relató a finales de septiembre la artista visual y activista Salomé García en el grupo virtual Desaparecidos #SOSCuba, explicando que la madre no había hablado antes públicamente del caso de su hijo porque no sabía que existían vías para denunciar "su detención arbitraria e injusta".

Este martes, el senador canadiense Leo Housakos también alzó su voz para reclamar al gobierno de Trudeau que lidere una iniciativa internacional para condenar públicamente las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen cubano contra manifestantes pacíficos y para exigir que se tomen medidas para evitar que el poder abuse de los más más de 187.000 ciudadanos protestaron pacíficamente en toda la isla para exigir libertad y democracia en Cuba

“Es inaceptable que el gobierno de Trudeau no haya asumido una posición firme frente ante las detenciones arbitrarias, la terrible vigilancia policial, la tortura y el encarcelamiento por motivos políticos perpetrados contra artistas disidentes, periodistas y activistas en Cuba… Si nosotros, como canadienses, somos amigos del pueblo cubano, entonces deberíamos escuchar sus voces”, dijo el senador del Partido Conservador.