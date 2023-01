Cubana denuncia abandono del gobierno a su padre con rara enfermedad contraída en Etiopía

Una cubana denunció el abandono del gobierno hacia su padre, quien padece una rara enfermedad en la piel que contrajo durante una misión internacionalista en Etiopía.

Gadita Casañola, residente en Perico, municipio de Matanzas, compartió varias fotos del brazo y la mano de su padre, donde sobresalen unas grandes y extrañas llagas sobre la piel, que ha perdido su color natural.

"Este brazo es de mi padre, que tiene 81 años, es infartado hipertenso, pero además esa enfermedad la trajo de Etiopía, cumpliendo misión internacionalista cuando de verdad fueron a dar sus vidas, que unos regresaron y otros no", dijo Casañola en su muro de Facebook.

La mujer relató que ella, por sus medios, llevó al anciano al IPK, donde fue muy bien atendido. Iban todos los meses a los turnos, hasta que llegó la pandemia de Covid y nunca más pudieron ir.

Entonces siguieron tratándolo con una buena dermatóloga en el municipio de Colón, ya con el diagnóstico de cromonosis: hongo profundo avanzado.

"A lo que me refiero y que alguien me oiga: dónde está la potencia médica, que llevamos seis meses que no puedo contactar con la doctora. Hoy llegamos desde las 7:00 hasta las 10:00 de la mañana y la respuesta de la recepción fue: 'ella informó que no viene'", relató.

"Me pregunto por qué tanto maltrato y nadie le importa nada. Entonces tengo que esperar que los gusanos de USA me manden medicamentos o esperar que se me muera mi padre. Ya basta de mentiras, me da lo mismo una cosa que otra ya. La verdad que este país no vale la pena", aseguró.

Casañola afirmó que si fuera el padre o familia de algún dirigente ya el problema estaría resuelto.

"Ah, ojo, se trata de un señor que era hasta militante del Partido (Comunista de Cuba) y consagrado a esta Revolución y ya ven el resultado. De qué le valió. A esperar que le llegue la muerte y ya. Ojalá y llegue donde tenga que llegar. Miguel Díaz-Canel. Ah, no estoy pidiendo ni limosna ni migajas a nadie, que se entienda!", concluyó.