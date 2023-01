Vecinos de edificio en La Habana Vieja temen morir en el próximo derrumbe

Vecinos del edificio de La Habana Vieja donde en octubre pasado ocurrió un derrumbe parcial en el que falleció una niña, temen que haya otro desplome que acabe con sus vidas.

En una carta enviada a CiberCuba, los residentes del inmueble situado en la calle Sol, entre Egido y Villegas, relataron que llevan tres meses planteando su caso a todas las instancias y organismos responsables, y ninguno hace nada.

A continuación transcribimos íntegramente el testimonio enviado a nuestro medio.

"Buenas noches. Los vecinos que quedamos en el edificio de Sol 466 entre Egido y Villegas, continuamos viviendo en el inmueble, que continúa cayéndose a diario pedazos del edificio, de paredes y de techos. Hemos ido a Vivienda municipal, provincial, Gobierno provincial, municipal, a la Fiscalía General de la República, a la Asamblea Nacional, al partido provincial y no nos dan respuesta, por lo que seguimos expuestos a morir en otro derrumbe.

No hemos ido una sola vez, nosotros vamos cada dos o tres días a todas esas entidades donde ya nos conocen por dar las quejas y no nos resuelven nada. Tenemos nuestras cosas ahí, que podemos perderlas al igual que nuestras vidas, y cuando llegamos a los lugares nos dicen: 'ustedes de nuevo', cómo si fuéramos la enfermedad de la peste.

Somos cinco núcleos y no nos dan solución. Hay una anciana de 86 años, apartamento 12, con antecedentes patológicos, operada a corazón abierto, diabética de estar inyectándose, presión arterial alta, no oye por un oído, las piernas se le inflaman, y el estrés por salir de allí cada vez la pone peor. No puede dormir bien por pensar en cómo vive, que puede caer un pedazo a su casa; donde el techo de su cuarto es el de la sala, con cartón y nailon porque se moja, y el techo de la barbacoa ya no existe.

Para los militares y MININT se hacen edificios y no pueden poner aunque sea uno o dos núcleos por edificio, ya que son cinco núcleos y desde hace año pudieran ya haber salido de esto, y no haber llegado a que hubiera muerto una menor de cinco años de edad, y que vuelva a haber otra muerte.

Todavía se encuentra hospitalizada y con el alta desde hace más de un mes una señora que sufrió los daños del derrumbe en su cuarto en el hospital Calixto García, donde le dicen a la señora que ya no pueden tenerla más ahí por ocupar una cama, y ella dada de alta, pues dicha señora no tiene dónde ir a vivir, aparte de que todo lo perdió. Y según nuestro partido le dijo a ella y demás vecinos, que no íbamos a quedar desamparados, por lo que sí estamos desamparados.

El día 17 de enero de 2023 ya vamos a cumplir tres meses de estar en esta agonía. Me dirijo a ustedes para ver si nos dan un empujoncito, a ver si podemos resolver nuestra vivienda para vivir como seres humanos. Saludos y gracias, vecinos de Sol 466 entre Egido y Villegas. Soy del apartamento 12".

El pasado 17 de octubre por la mañana, se derrumbó parte del edificio y varias personas quedaron atrapadas en los escombros. Según el periodista Mario J. Pentón, el derrumbe fue en la escalera del inmueble.

Como consecuencia murió una niña de cinco años nombrada Ismary Orozco Castellanos, quien falleció antes de que los bomberos pudieran rescatarla.

De acuerdo con la información del Portal del Ciudadano de La Habana, los rescatistas lograron sacar con vida a dos mujeres y un menor de edad. Las pacientes fueron enviadas al Hospital Calixto García y el menor al Hospital Juan Manuel Márquez.

El edificio lleva muchos años con problemas.

En 2015 sus residentes denunciaron que se veían obligados a acceder a sus casas por una ventana, tras un derrumbe parcial.