Alcalde de Nueva York dice que la ciudad no puede admitir más inmigrantes

Alcaldes de Texas Y Nueva York en la frontera Foto © Eric Adams / Twitter

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, afirmó que la ciudad "no puede acoger a más inmigrantes", y exigió al gobierno federal fondos y apoyo adicional para la atención de las necesidades de los indocumentados y de los propios residentes.

El demócrata viajó el domingo a la ciudad fronteriza de El Paso para pedir al gobierno federal que proporcione fondos y apoyo adicionales a las ciudades estadounidenses que reciben a decenas de miles de migrantes, y que reportan déficits presupuestarios por esta causa.

"Esta es una crisis nacional y necesitamos una solución nacional. Alcaldes como Oscar Leeser (también demócrata) y yo estamos en primera línea y necesitamos apoyo federal", agregó en Twitter.

Tras decir que Nueva York y El Paso están en la "primera línea" de una crisis migratoria sin precedentes, reiteró que están soportando la mayor parte de la carga operativa y financiera de alojar a los migrantes liberados de la frontera. Insinuó que los servicios de asistencia social están colapsados.

Consideró que las ciudades mencionadas, así como Chicago, Houston, Los Ángeles, y Washington, "están siendo socavadas. Y no nos merecemos esto".

"Los inmigrantes no se merecen esto. Y la gente que vive en estas ciudades no se merece esto", subrayó Adams, en su primera visita a la frontera.

Recordó que la actual crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos obligó al presidente Joe Biden a adoptar una nueva estrategia diseñada a desalentar los cruces ilegales de las fronteras estadounidenses; pero dijo que el plan es todavía insuficiente.

"Esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar esta cuestión de una manera real", prosiguió Adams en respuesta al plan de Biden de otorgar 30 mil permisos mensuales a los migrantes de las cuatro nacionalidades que más indocumentados están aportando (Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití).

Especialmente pidió a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) que "dé un paso al frente" y ponga en marcha una operación a escala nacional para coordinar la asistencia y la financiación a las ciudades y otras comunidades locales que reciben a los inmigrantes procesados por las autoridades fronterizas.

Dijo que en el caso de New York no hay ya espacio para acoger a más personas. "No podemos", enfatizó.

Las declaraciones de Adams, citadas por CBS News, indican que ha surtido efecto la estrategia de gobernadores republicanos de Estados fronterizos que durante los últimos meses han enviado a multitudes de migrantes hacia ciudades demócratas para presionar sobre la crisis de migración.

En Nueva York la presión de los indocumentados ha hecho colapsar el sistema de atención a indigentes, pues se estima que la ayuda a los migrantes podría costarle a la Gran Manzana hasta $2.000 millones de dólares.

La ciudad ya atraviesa déficits presupuestarios, al igual que Chicago, Filadelfia y Washington.