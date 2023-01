Yasmany Tomás: "Les deseo lo mejor a mis compañeros, que logren formar un gran conjunto y puedan avanzar"

Cuando se dio a conocer la preselección de 50 peloteros que se eliminaría para el ya cercano Clásico Mundial de Béisbol hubo dos ausencias que llamaron mi atención: el prestigioso vetrerano Frederich Cepeda y el ex Grandes Ligas, Yasmany Tomás.

El espirituano merece un comentario aparte porque es de los que ha estado ahí, al pie del cañón como decimos los cubanos. Nunca ha puesto sus ojos en otro béisbol y ha sido puntal del equipo CUBA por más de cuatro lustros, amén de mantenerse en forma y cuya ayuda aún es invaluable.

Del Tanque, como es conocido Tomás, les diré que este domingo, jugando él el play off semifinal de la Liga del Pacífico con su escuadra Cañeros de Los Mochis, tuvimos la oportunidad de conversar sobre la decisión de la Federación Cubana de rechazarlo a pesar de la excelente temporada ofensiva que viene protagonizando.

¿Qué te parece la justificación dada de que te eliminabas junto al talentoso centerfield Luis Robert?

Jajajaja ¿para qué darte una opinión? Mira, yo dije que estaba dispuesto a integrar el CUBA porque quería darle esa satisfacción a mi padre, quería cooperar con mis compañeros. Para mí el Clásico es algo importante. Recuerdas que fuimos tú y yo al de 2013 en Japón. Aquel elenco dirigido por Víctor Mesa en que yo me destaqué y tú me pusiste “Shogún”.

Pues, es cierto, me inspiraba asistir vistiendo la franela del país donde nací pero que me eliminen esgrimiendo a Luis Robert ¡por favor! Hasta los que no saben de pelota saben que eso es una justificación sin base.

Yo estoy jugando primera y jardín izquierdo; él es center. Pero además… ¡entre ocho outfielders yo no quepo! En fin, el mar. Yo sigo igual, jugando para los Mochis a ver si ganamos y con grandes esperanzas de regresar a la Gran Carpa.

Yasmany Tomás jugó en la MLB con el Arizona Diamondbacks desde 2015 hasta 2017 y en 305 partidos promedió 268 de average; conectó 295 hits, entre ellos, 48 cuadrangulares e impulsó 163 carreras. En 2022 representó a los Tigres de Licey de la Liga Dominicana y actualmente milita con los Mochis, equipo que ya está en la gran final.

Volviendo al Clásico, yo tenía ilusión por ir pero no me llamaron, no pasa nada. Sigo preparándome a ver si puedo regresar al mejor béisbol del mundo. Les deseo lo mejor a mis compañeros, que logren formar un gran conjunto y puedan avanzar.

Hay países que van con todo y ya no son uno o dos los favoritos; ahora son varios porque hasta Holanda lleva destacadísimos jugadores. Que gane el mejor y de nuevo, buenas vibras para CUBA.