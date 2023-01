Cubano para el que Andy Vázquez pidió ayuda no quiere que le donen más dinero

Javier Milán, el joven migrante cubano para el que Andy Vázquez pidió la ayuda de la comunidad cubana por encontrarse en la calle sin dinero ni trabajo, agradeció los más de 5 mil dólares que le donaron en pocas horas, pero pide que no le manden más.

Considera que el dinero que ha recibido hasta el momento es suficiente para poder alquilar un par de meses y en ese tiempo centrarse en buscar trabajo. No quiere vivir de donaciones, quiere trabajar.

“Quería darle las gracias a toda la comunidad cubana por todo lo que me han ayudado […] Yo solamente quiero trabajar, una oportunidad nueva para salir adelante y gracias a ustedes la tendré, pero quiero que ya paren de donarme, yo lo que quiero es trabajar", dijo Javier Milán durante una transmisión en directo a través de Facebook junto a Andy Vázquez.

“El me llamó y me dijo: yo no quiero que me regalen más dinero, yo quiero trabajar”, reiteró el humorista, que calificó la actitud del muchacho de “muy bonita”.

“Agradecemos enormemente a la comunidad cubana lo que han hecho por este muchacho, pero que no donen más dinero. Nunca pensamos que íbamos a llegar ni a 2 mil pesos, llegamos a 5 mil y él decidió parar. Si fuera otra persona se queda calladito y sigue cogiendo", añadió el artista, quien subrayó que el tema de la donación "se fue de las manos" en cuanto intensidad por parte de los donantes.

El humorista explicó que en ese momento estaba recogiendo a Javier del hotel que él le pagó durante tres días y que lo llevaría para un "cuartico" donde puede estar dos semanas, hasta que encuentre un alquiler donde pueda pagar un par de meses, se quede con un dinerito para comer y consiga un trabajo en ese tiempo.

"Pronto Andy les dirá cómo me está yendo", concluyó el joven.

Más de 14 mil personas han reaccionado al video y cientos han elogiado en comentarios la actitud de Javier Milán, que califican de honrada.

El joven cubano que llevaba varios días durmiendo en el Aeropuerto Internacional de Miami recibió en pocas horas un abrumador apoyo luego de que el humorista Andy Vázquez apelara a la sensibilidad de la comunidad cubana residente en Miami.

Ambos comparecieron el martes en directo a través de Facebook. Durante las dos horas que duró la transmisión recibieron llamadas de gran cantidad de cubanos residentes en diferentes ciudades de EE.UU. para dar apoyo económico y también emocional a Javier.

Tras emprender una travesía que comenzó en Guyana y que lo llevó a recorrer 15 países, el joven no imaginó nunca que acabaría en la calle. Luego de unos cinco meses de estancia en Miami no pudo seguir viviendo en el sitio donde lo recibieron al arribar a la ciudad. Sin permiso de trabajo, con una bolsa de pan y solo 5 dólares en su bolsillo no tuvo más opción que irse a la calle.

Milán había hecho un largo periplo por países de America Latina que incluyó el peligroso cruce de la selva del Darién, de donde explicó que salió "con los pies en carne viva" tras diez días de caminata. Después salió rumbo a México, donde estuvo un mes en Tapachula esperando el dinero para avanzar por México hacia la frontera.