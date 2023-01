Nuevo derrumbe amenaza con colapsar todo un edificio de La Habana Vieja

Un edificio de más de un siglo de antigüedad amenaza con desplomarse completamente luego de otro derrumbe ocurrido este domingo en el inmueble, del que ya fueron desalojadas unas veinte familias a finales de año.

“Se derrumba otro trozo del edificio en La Habana, sito en Bernaza, ente Muralla y Teniente Rey” indicó el periodista Mario J. Pentón en sus redes sociales tras recibir una denuncia ciudadana informándole del suceso.

El inmueble, ubicado en el número 231 de la calle Bernaza, se encontraba deshabitado luego del desalojo ordenado por las autoridades en varias ocasiones tras el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba.

“En Bernaza 231 / Muralla y Teniente Rey hubo un derrumbe en un edificio que está deshabitado. Al parecer no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas”, avisó una denuncia ciudadana compartida en Facebook por Pentón.

Tras el paso de Ian, las autoridades intentaron el desalojo del inmueble en ruinas en dos oportunidades, pero las familias que lo habitaban continuaron ocupando el edificio porque Vivienda no ofreció nuevas ubicaciones, según reportó entonces el medio independiente Cubanet.

Declarado inhabitable desde fines de los años 90 del siglo pasado, las lluvias invernales agravaron el estado ruinoso del edificio a finales de diciembre, fecha en la que se reportaron varios desprendimientos de la fachada del inmueble de tres plantas.

Finalmente, veinte familias tuvieron que abandonar sus hogares tras un desalojo forzoso ejecutado por agentes de policía y funcionarios del área de Vivienda del gobierno de la Habana Vieja.

Captura de pantalla Facebook (comentarios) / Mario J. Pentón

“Desde el día 27 de diciembre estamos en la calle. El edificio avisó con el colapso de una columna y todos los apartamentos fueron afectados. Pudimos sacar nuestras pertenencias, pero (…) no se nos ha atendido como debe de ser. Agradezco a amistades que nos tienen en sus casas por la niña”, dijo en los comentarios a la publicación de Pentón una madre, vecina del inmueble desalojado.

Identificada en redes sociales como Denises de la Caridad Vilches, la madre denunció que las autoridades no se hacen responsables de la situación de los desalojados y que solo les ofrecen como solución alojarlos en un albergue montado en una escuela ubicada en Prado y Refugio.

Captura de pantalla Facebook (comentarios) / Mario J. Pentón

“Ese es mi edificio. Nosotros somos los que estamos en la calle, aun sin respuesta de nada. Solo [nos ofrecen] una escuela sin condiciones y con baño colectivo. Yo tengo una niña de dos años con varias enfermedades y no la voy a exponer a esas cosas. ¡Qué triste que no den respuesta! Solo [nos] dicen que no tienen casa y que solo pueden ofrecernos la escuela ubicada en Prado y Refugio de albergue”, añadió.

En el video compartido por Pentón, se escucha decir a una persona que el derrumbe de este domingo era parcial. “Se volvió a derrumbar otro pedazo más. Ahora mismo, acaba de pasar”, dice el testigo en la grabación enviada al periodista.

Sin embargo, la vecina antes mencionada afirma que el edificio “llegó a su fin”, dejando entender que el derrumbe terminó por desplomar todo el inmueble.

Captura de pantalla Facebook / Denises de la Caridad Vilches

“Ahora sí llegó a su fin... El lugar donde nací, donde me crié, donde corrí todos esos pasillos, donde vi morir a tantos vecinos, otros que se fueron y otros que estuvieron de paso... No quiero imaginar lo que hubiera pasado si todos no se hubieran tirado a las calles con todas sus pertenencias antes de que ocurriera este lamentable hecho”, expresó en sus redes sociales.

Con resignación, la madre desplazada de su hogar se preguntó “qué más se le podía pedir a un edificio cuya construcción es del año 1800, y tiene orden de desalojo desde el año 1980… Bastante duró... Gracias a Dios, el edificio fue avisando poco a poco, y hoy no lamentamos pérdidas de vidas humanas”.

“No voy agradecer a nadie que hoy no hayan [ocurrido] males peores, porque bastante se corrió para que nos sacaran a todos. Pero este gobierno es así… Si todos los vecinos no hubieran salido para la calle, hoy la historia sería otra. En fin, ¡cuánto dolor sentiré cada vez que pase por allí!”, lamentó.

Por su parte, en Twitter, un usuario reconoció la zona del siniestro como “la calle donde nací y me crie” y refirió que el edificio donde vivía en Bernaza "se cayó hace 3-4 años". "Era de 1911; toda la cuadra y la zona es más menos de esa época", precisó.

La Habana Vieja y Centro Habana son dos de los municipios más afectados por derrumbes de edificios en la capital. A mediados de octubre, un edificio situado en la calle Sol, entre Egido y Villegas se derrumbó y varias personas quedaron atrapadas en los escombros.

Como consecuencia murió una niña de cinco años nombrada Ismary Orozco Castellanos, quien falleció antes de que los bomberos pudieran rescatarla. Según Pentón, que también reportó el suceso, el derrumbe ocurrió en la escalera del inmueble que llevaba muchos años con problemas en el que los vecinos accedían a sus viviendas por una ventana, tras un derrumbe parcial en 2015.

De acuerdo con la información del Portal del Ciudadano de La Habana, los rescatistas lograron sacar con vida a dos mujeres y un menor de edad.

Transcurridos dos meses desde que el gobierno cubano reconoció haber incumplido en casi un 35% su plan de construcción de viviendas para 2022 -a pesar de que su deuda habitacional con la población se elevaba a 862,879 casas en 2021-, Díaz-Canel llamó a “no renunciar nunca al ideal de bienestar y de belleza”.

En diciembre, expertos del Consejo Nacional de Innovación proponían al gobierno cubano que se retomen las conocidas como “microbrigadas” para ayudar a solucionar la crisis de la vivienda en Cuba.

La deuda habitacional del régimen cubano se acumula año tras año. En 2021 el gobierno incumplió en más de un 40% el plan de entrega de casas, pero en lugar de resolver el incumplimiento con más construcciones, se limitó a reducir sus metas para el siguiente año, y también las incumplió. La situación se agravó aún más luego de que el paso de Ian dejara más de 102,527 viviendas afectadas en Pinar del Río.

En enero, el gobierno reconoció que en 2021 quedaron pendientes 89,496 viviendas con pisos de tierra, unas 8,907 cuarterías y 48,293 hogares afectados por eventos climatológicos, de los cuales el 66% fueron derrumbes totales, según datos oficiales.