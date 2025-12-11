"De milagro no mató a uno": Balcón cae sobre un auto en La Habana

Los derrumbes en edificios antiguos de La Habana Vieja continúan poniendo en riesgo la vida de los vecinos ante la desidia estatal y el deterioro estructural. Un balcón del edificio Macera, ubicado en la calle Teniente Rey 118, entre Cuba y San Ignacio, en La Habana Vieja, se desplomó parcialmente este martes, cayendo sobre un vehículo estacionado frente a varios cajeros automáticos. El hecho, ocurrido en una de las zonas más concurridas del centro histórico, no dejó heridos, aunque provocó gran alarma entre los transeúntes.

De acuerdo con un reporte de CubaNet, el edificio —construido en 1931 y bajo la administración de las instituciones encargadas del llamado “Plan maestro para la restauración del centro histórico de La Habana”— mostraba signos visibles de deterioro. Según un colaborador de ese medio, que captó en video el momento del colapso, los vecinos han intentado reparar por cuenta propia las partes más dañadas, pero las autoridades han impedido esas obras imponiendo multas de entre 10.000 y 20.000 pesos, alegando que, por tratarse de inmuebles patrimoniales, no pueden intervenir sin autorización oficial.

“De milagro no mató a uno”

En el video difundido en redes sociales se escucha a un testigo exclamar: “Se acaba de caer ese balcón, mira, le cayó arriba al carro. De milagro eso no ha matado a uno”. El hombre advierte al chofer del vehículo dañado: “¿Quién te paga eso ahora? ¿Tú tienes seguro pagado y todo eso?”. A lo que el conductor responde: “Sí, claro, el carro está nuevo”.

El balcón se encontraba justo encima de un puesto de cajeros automáticos frecuentado diariamente por decenas de personas. Según denunciaron los vecinos, los desprendimientos anteriores en la misma fachada habían causado lesiones a peatones y daños a vehículos estacionados. “Esos balcones, en varias ocasiones, se han derrumbado y le han fracturado la cabeza a personas que han ido pasando o han estado esperando en la cola de los cajeros”, relató el colaborador que grabó el incidente.

Indignación en redes sociales

La publicación del video provocó cientos de comentarios en redes sociales, muchos de ellos expresando miedo e indignación por el estado de los edificios habaneros y la falta de acción de las autoridades. “Se cae todo a pedazos menos lo que tiene que caerse”, escribió un usuario. Otro comentó: “De milagro no murió nadie; eso siempre está lleno de gente por los cajeros”. Las críticas se centraron en la desidia estatal: “En La Habana ya no sabes si coger la acera o la calle, es un total peligro y si reparas por tu cuenta enseguida aparecen los inspectores con sus multas”.

Otros mensajes reflejaron resignación y sarcasmo: “Eso lo paga el seguro Canel insurance”, “En Cuba el único seguro es correr a tiempo” o “El comunismo no paga esos daños, eso es daño colateral”. Pese al tono de burla de algunos, la mayoría coincidió en que el hecho pudo haber terminado en tragedia. “Si caminas por la calle te matan los carros y si caminas por las aceras te matan los derrumbes”, escribió otra persona.

Lo más leído hoy:

En La Habana Vieja, los derrumbes de balcones, fachadas y edificaciones son frecuentes. Según cifras oficiales de 2019, más de 850 edificios en Cuba estaban en estado crítico, y 696 de ellos se encontraban en la capital. Los colapsos han causado decenas de víctimas en los últimos años.

En noviembre pasado, una mujer y su hijo murieron aplastados tras el desplome de su vivienda en la calle Compostela, también en La Habana Vieja. Días después, vecinos hurgaban entre los escombros “por necesidad”, reflejo de la pobreza y el abandono institucional. En septiembre, otra persona perdió la vida en un derrumbe en la calle Sol, también en La Habana Vieja.

Estos hechos se suman a tragedias previas, como la del 27 de enero de 2020, cuando el desplome de un balcón mató a tres niñas en el barrio Jesús María, convirtiéndose en símbolo del abandono del fondo habitacional habanero. Los vecinos del edificio Macera aseguran que han advertido en repetidas ocasiones sobre el riesgo que representan los balcones deteriorados en esa zona, sin que las autoridades adopten medidas preventivas.