Mensaje de Díaz-Canel por el aniversario 506 de La Habana: "Nos pide a gritos cuidarla"

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este domingo un mensaje en la red social X con motivo del aniversario 506 de La Habana, pidiendo más cuidado hacia la capital cubana, una ciudad que hoy enfrenta una profunda crisis estructural, sanitaria y social.

“La Habana de Todos nos pide a gritos cuidarla tanto como decimos quererla. No nos quedemos en felicitaciones y acciones de un día. Ella necesita más cuidado mientras más años cumple", dijo Díaz-Canel.

Además, en su mensaje dejó un "abrazo agradecido a quienes dedican sus vidas a cuidarla y reconstruirla. A esos sí felicidades", dejando ver que hay un grupo de cubanos y habaneros a quienes no está interesado en felicitar en esta ocasión.

Mientras Díaz-Canel pide “cuidar” a La Habana, los servicios públicos que su gobierno debe garantizar están colapsados, los vecinos denuncian la falta de recursos y la indiferencia del régimen ante las necesidades básicas de la población.

La crisis en la capital, la suciedad de sus calles, la pobreza, la insalubridad, los derrumbes, la escasez de agua potable, el incremento de las plagas y el deterioro del paisaje urbano, es un claro símbolo de la depauperada situación que vive el país.

Este año, La Habana cumple un nuevo aniversario envuelta en abandono, pobreza y desesperanza.