Mensaje de Díaz-Canel por el aniversario 506 de La Habana: "Nos pide a gritos cuidarla"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este domingo un mensaje en la red social X con motivo del aniversario 506 de La Habana, pidiendo más cuidado hacia la capital cubana, una ciudad que hoy enfrenta una profunda crisis estructural, sanitaria y social.
“La Habana de Todos nos pide a gritos cuidarla tanto como decimos quererla. No nos quedemos en felicitaciones y acciones de un día. Ella necesita más cuidado mientras más años cumple", dijo Díaz-Canel.
Además, en su mensaje dejó un "abrazo agradecido a quienes dedican sus vidas a cuidarla y reconstruirla. A esos sí felicidades", dejando ver que hay un grupo de cubanos y habaneros a quienes no está interesado en felicitar en esta ocasión.
Mientras Díaz-Canel pide “cuidar” a La Habana, los servicios públicos que su gobierno debe garantizar están colapsados, los vecinos denuncian la falta de recursos y la indiferencia del régimen ante las necesidades básicas de la población.
La crisis en la capital, la suciedad de sus calles, la pobreza, la insalubridad, los derrumbes, la escasez de agua potable, el incremento de las plagas y el deterioro del paisaje urbano, es un claro símbolo de la depauperada situación que vive el país.
Este año, La Habana cumple un nuevo aniversario envuelta en abandono, pobreza y desesperanza.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en La Habana y el mensaje de Díaz-Canel
¿Cuál fue el mensaje de Miguel Díaz-Canel en el aniversario 506 de La Habana?
El mensaje de Díaz-Canel fue un llamado a cuidar La Habana mientras enfrentamos una profunda crisis estructural, sanitaria y social. Pidió más acciones que simples felicitaciones y reconoció a quienes trabajan en la reconstrucción de la ciudad.
¿Qué problemas enfrenta actualmente La Habana?
La Habana enfrenta múltiples problemas como suciedad en las calles, pobreza, insalubridad, derrumbes, escasez de agua potable, plagas y un deterioro general del paisaje urbano. Estos problemas simbolizan la depauperada situación que vive el país.
¿Cómo han reaccionado los ciudadanos al mensaje y acciones del gobierno?
La reacción de los ciudadanos ha sido de críticas y sarcasmo. Muchos cubanos han expresado su indignación a través de redes sociales, denunciando el deterioro de la ciudad y la desconexión entre el discurso oficial y la realidad diaria.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno para abordar la crisis de residuos en La Habana?
El gobierno ha implementado operativos especiales de limpieza, movilizando brigadas de barrenderos y trabajadores. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para resolver de manera sostenible el problema de los residuos urbanos, debido a la falta de recursos estructurales.
