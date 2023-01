Shakira le quita el trono a Bad Bunny y hace historia en Spotify

Shakira continúa haciendo historia tras el éxito absoluto que ha supuesto su BZRP Music Session #53. La cantante colombiana está disfrutando de un gran momento a nivel profesional en el que no paran de lloverle los reconocimientos y los logros. El último: superar a Bad Bunny como artista latino más escuchado de Spotify.

La de Barranquilla es la primera mujer en ocupar el puesto de artista latino con más oyentes de la plataforma de streaming con más de 68 millones de usuarios, todo un logro que está celebrando en sus redes sociales, donde no ha pasado por alto este hito.

"Me siento honrada y agradecida, aunque solo soy una entre millones de mujeres que tienen mucho que decir y ofrecer. Mujeres de todas las razas, edades y condiciones. Gracias por su lealtad y apoyo", dijo Shaki, que va en camino de llegar a los 200 millones de reproducciones con su colaboración con Bizarrap en Youtube.

Durante varios días no se habló de otra cosa en las redes sociales que no fuera la canción de Shakira con Bizarrap. En la potente letra, la colombiana arremetió duramente contra su ex, Gerard Piqué, y su actual pareja, Clara Chía. Esto despertó el interés de todo el mundo y la convirtió en todo un éxito musical, que se suma a los que ha logrado la artista a lo largo de su larga trayectoria en la industria.

La canción fue el debut más exitoso de una canción en español en Youtube al superar los 50 millones de visualizaciones en la plataforma por excelencia de vídeos en tan solo 24 horas.

La loba está de vuelta por la puerta grande y solo queda ver con qué continúa sorprendiendo en las próximas semanas. ¿Será otra colaboración explosiva o estará su álbum cerca de ver la luz? Habrá que esperar para descubrirlo...

