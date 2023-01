Peligroso juego de niños en línea del tren en Matanzas

Un grupo de niños cubanos juega a "jugarse la vida" en una línea de tren en Matanzas, en la zona conocida como Puente de la Circunvalación, antes de llegar a la Terminal Provincial.

Un fotógrafo captó el momento en que los niños jugaban en la línea del ferrocarril a ver cuál resistía más tiempo mientras un tren se acercaba a toda velocidad. Compartió las imágenes en el grupo de Facebook "Ciudad de Matanzas en Fotos", con un mensaje de advertencia dirigido a los padres de los menores.

Captura Facebook / Ciudad de Matanzas en Fotos

"Padres de esa zona, no dejen que sus hijos jueguen en las vías férreas, ni mucho menos hagan ese tipo de juegos que hasta mí me tenían nervioso y estaba lejos del lugar. El tren no paraba de pitar y esos chicos jugando un muy peligroso juego", dijo el ingeniero Leonel Rufín Alfonso.

Advirtió que "un tren pesa tantas toneladas y va tan rápido que no puede frenar en pocos metros por la gran fuerza de inercia. En ese juego nada más un pie se te queda trabado en la línea o se enreda el cordón de los zapatos, se tropieza o cae y ocurre una fatalidad".

Foto: Leonel Rufín Alfonso en Facebook / Ciudad de Matanzas en Fotos

Muchas personas reaccionaron a la publicación en Facebook y algunos pidieron que el gobierno local tome medidas drásticas con los padres de los menores.

"A la policía es a la que hay que llamar, para llevar a los padres a la unidad de la PNR y que se les aplique la ley como debe ser", dijo una persona.

Otros se preocuparon por las oportunidades reales de sobrevivir a un accidente de este tipo y aseguraron que son casi nulas.

"Si la distancia real de frenado es menor que la que necesita el tren para detenerse por completo, el maquinista por mucho esfuerzo que haga no lo detendrá. Él no tiene la culpa, un tren no es igual que un automóvil ni tampoco frena de repente. Entonces, después son las lamentaciones y ahí sí aparecen enseguida los padres de los niños, pero para supervisarlos y velar por su cuidado y bienestar, no. Por mucho que se diga, se repita y se explique hay quienes aún no comprenden lo peligroso que es un tren o jugar en las vías férreas", reflexionó un usuario.

Este mes se cumplió un año de la muerte de una adolescente cubana en un trágico accidente ferroviario en la ciudad de Ciego de Ávila, en la intersección de la línea férrea con la calle Narciso López.

La chica cruzó la línea del tren en bicicleta y en el último momento una rueda del ciclo se atascó. Fue atrapada por el tren y falleció en el acto. Estaba en octavo grado, volvía a casa tras ir a ver a su padre en el horario de almuerzo.