Guardería de empresario cubanoamericano pagará $5 millones en compensación por muerte de bebé

La guardería Lincoln Marti Schools en Homesteaddeberá pagar $5 millones de dólares a los padres de Tayvon Tomlin, el bebé de nueve meses que fue hallado muerto el pasado mes de julio en uno de los salones de esa institución.

Los abogados de la familia –el bufete Stewart Tilghman Fox Bianchi & Cain– anunciaron el lunes que los propietarios de ese centro, proyecto impulsado por el cubano Demetrio Pérez Jr., llegaron a un acuerdo millonario con la familia del menor luego de reconocer que habían violado la ley de Florida, informó el diario Local 10.

El abogado Michael Levine aseguró que los padres de Tayvon recibirán 5 millones de dólares de Lincoln Marti como parte del citado acuerdo.

Al respecto, explicó que el pequeño y otros siete niños estaban al cuidado de una sola cuidadora, en lugar de dos, y fueron dejados sin supervisión durante 45 minutos. La institutriz se sentó fuera de la habitación y cerró la puerta, según mostraron las cámaras de vigilancia.

"Cuando un proveedor finalmente volvió a entrar en la habitación, inmediatamente descubrió a Tayvon respirando, pero angustiado y se le puede ver sacándolo de la habitación menos de un minuto después", dijeron los abogados.

"Los intentos de RCP de Lincoln Marti demuestran que su personal no estaba debidamente capacitado para responder a esta emergencia", pues en los videos se ve a la supervisora aplicando técnicas de reanimación con el bebé en brazos y no sobre una superficie plana. Además la mujer no hablaba inglés y recibía las indicaciones de su cuñada a través del teléfono, expresaron.

Aunque el niño fue trasladado en avión al HCA Florida Kendall Hospital, allí los médicos lo declararon muerto.

Los padres Keiara Whorley y Devonte Tomlin informaron en octubre pasado que estaban demandando a Lincoln Marti Schools por "incompetencia, mala capacitación y personal inadecuado", lo cual habría conllevado a la muerte del bebé.

Lincoln Marti "admitió que violaron a sabiendas la ley de Florida con respecto a la proporción de proveedores de cuidado infantil a bebé".

Esta normativa indica que debe haber "un proveedor por cada cuatro bebés" y en la guardería una sola persona estaba a cargo de ocho menores el día que ocurrió la tragedia.

Esta violación facilitó un acuerdo de $5 millones, cifra que es $2 millones más que la cobertura de las pólizas de seguro de Lincoln Marti, recordó el rotativo.

Las autoridades han afirmado que la causa del deceso del niño está bajo investigación. La oficina del forense no ha confirmado qué le provocó la muerte.

Las guarderías Lincoln Martí fueron impulsadas por el cubano Demetrio Pérez Jr., quien hace 20 años estuvo bajo investigación por presunta corrupción en estos centros.

En el 2002, cuando el sistema escolar de Miami-Dade, el cuarto mayor del país, afrontaba sus más graves problemas en los últimos 10 años, sus funcionarios dedicaban millones de dólares a dudosos contratos que tenían poco que ver con ayudar a la educación de los niños, descubrió The Miami Herald.