Comida de fin de año llega a personas necesitadas en Matanzas gracias a iniciativa solidaria

Decenas de personas y familias de bajos recursos en Matanzas pudieron disfrutar de una comida caliente de fin de año este 31 de diciembre, gracias a una iniciativa solidaria impulsada por miembros del grupo Cardenenses y voluntarios de la comunidad.

La acción fue compartida en Facebook por Christian Arbolaez, quien relató los días de organización previa, marcados por llamadas, mensajes y el esfuerzo de reunir dinero peso a peso, con la esperanza de que alcanzara para ayudar a quienes más lo necesitaban.

“Las comidas llegaron. Llegaron a esas personas que más las necesitaban”, escribió Arbolaez, destacando que, aunque no se trató de un banquete, sí fue una cena digna, algo que “en medio de tantas carencias, vale oro”.

Los organizadores reconocen que siempre queda el deseo de hacer más y llegar a más personas, pero subrayan que la realidad obliga a avanzar paso a paso, multiplicando esfuerzos y voluntades en un contexto de escasez generalizada.

Uno de los momentos más emotivos, según el testimonio, fue ver las caras de los niños: sonrisas sinceras y miradas agradecidas que dieron sentido a cada desvelo y preocupación previa. “Ahí está la respuesta a todo”, expresó.

La iniciativa fue calificada como el mejor regalo de fin de año por sus organizadores, quienes agradecieron especialmente a Mayito, a los cocineros, y a todas las personas que aportaron, cocinaron y repartieron la comida sin esperar nada a cambio, así como al grupo Cardenenses en Facebook, clave para hacer posible la acción.

En un país donde muchas familias enfrentan dificultades extremas para acceder a alimentos, este gesto solidario vuelve a mostrar cómo la ayuda comunitaria y ciudadana se convierte en un alivio concreto para los más vulnerables.

“Las fotos lo dicen todo”, concluyó Arbolaez. “En esas caras, está todo”.