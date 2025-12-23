Rescatan en Florida a 43 niños desaparecidos

Vídeos relacionados:

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals-USMS) y fuerzas del orden de Florida recuperaron sanos y salvos a 43 niños, algunos de sólo 18 meses de edad, desaparecidos de 14 condados del norte del estado, durante la “Operación Luces del Norte”, a inicios de diciembre.

El operativo policial, que se extendió por dos semanas, permitió el rescate de menores de entre uno y 17 años, informó el USMS en un comunicado en su sitio web oficial.

Además de recuperarse a menores en peligro desaparecidos del norte de Florida dentro del propio territorio estatal, hubo rescates en otros estados, como Tennessee, Misisipi y Luisiana.

Como resultado de la operación, las autoridades arrestaron a nueve personas, principalmente por cargos de interferencia en la custodia de menores. En algunos de los casos podrían presentarse cargos adicionales por trata de personas, poner en peligro a menores e interferencia en la custodia, señalaron los investigadores.

“Luces del Norte” estuvo dirigido a recuperar y ubicar de forma segura a menores en “situación de desaparición crítica”, que son aquellos que el USMS considera “en riesgo de delitos violentos o con otros factores de peligro elevados, como abuso de sustancias, explotación, exposición a la delincuencia o violencia doméstica”.

El objetivo no sólo era rescatar a los menores desaparecidos en situación crítica, sino también brindarles servicios esenciales de inmediato y una ubicación adecuada, y disuadir la actividad delictiva relacionada con su explotación.

La iniciativa involucró a más de 80 personas de 25 agencias federales, estatales y locales, además de proveedores de servicios sociales, profesionales médicos y organizaciones no gubernamentales de defensa de la infancia.

“Esta fue la operación más exitosa jamás realizada en el norte de Florida para encontrar a un niño desaparecido. Gracias a la incansable dedicación de los alguaciles federales y nuestros aliados en las fuerzas del orden, 43 niños en peligro ahora estarán sanos y salvos en casa durante las fiestas”, declaró Greg Leljedal, alguacil federal interino del Distrito Norte de Florida.

“Fue un honor para nuestra oficina colaborar con el alguacil federal Greg Leljedal en el Distrito Norte de Florida para rescatar a 43 niños desaparecidos, algunos de tan sólo 18 meses de edad”, declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en un comunicado. “Presentaremos los cargos más enérgicos posibles contra quienes pusieron a estos niños en peligro”.

Niños rescatados

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. mencionó varios casos entre las recuperaciones más significativas de la “Operación Luces del Norte”.

Entre ellas, la de un niño de un año desaparecido del condado de Leon, en Florida, que fue rescatado en Baton Rouge, Luisiana. El menor había sido reportado desaparecido y en peligro desde septiembre. Tras su recuperación por alguaciles de Baton Rouge y Nueva Orleans, fue puesto bajo custodia estatal, informó la revista People.

Otros dos menores, de uno y 17 años, desaparecidos del condado de Okaloosa, fueron localizados en las afueras de Jackson, Misisipi. Las autoridades informaron que fue arrestado un adulto que no tenía asignada la custodia de los niños, por interferir en su custodia.

Un adolescente de 17 años desaparecido en el condado de Suwannee fue hallado en Meadville, Misisipi. El USMS arrestó a un adulto de 24 años por interferencia en la custodia de un menor.

En Florida, personal del USMS recuperó en Jacksonville a un menor de 13 años desaparecido del condado de Suwannee durante ocho meses.

Mientras que otro de 15, del condado de Okaloosa, fue víctima de un secuestro sin custodia, y tanto él como su secuestrador fueron encontrados en Ocala. El adulto fue arrestado por interferir en la custodia del menor, precisó el comunicado.

La “Operación Luces del Norte” se llevó a cabo bajo la Ley de Justicia para las Víctimas de la Trata de Personas de 2015, que amplió la autoridad del Servicio de Alguaciles de EE.UU. para asistir a otras agencias de cumplimiento de la ley en la recuperación de niños desaparecidos, en peligro o secuestrados, independientemente de si se trata de un fugitivo o un delincuente sexual.

En junio pasado, autoridades de Florida y agentes de US Marshals rescataron a 60 niños desaparecidos, presuntas víctimas de trata, durante la denominada “Operación Ojo de Dragón”, considerada uno de los mayores operativos de rescate infantil en la historia del país.

Esa operación se llevó a cabo durante dos semanas en el área de la Bahía de Tampa, en el centro de Florida, y terminó con el arresto de ocho personas, por cargos como tráfico de personas, negligencia infantil, posesión de drogas y narcotráfico.