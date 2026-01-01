Padre cubano en Estados Unidos entrena a su bebé para que no sea un "hijo de cristal"

Un padre cubano radicado en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video donde entrena a su bebé para que no sea un “niño de cristal”.
En el clip, compartido por el usuario @el_new.com, se ve al pequeño caminando descalzo por una acera del barrio de Homestead, mientras su padre, originario de Santos Suárez (La Habana), lo anima con humor y orgullo.
“Así me gusta verte. Tú serás muy ciudadano de Homestead, pero tu padre corría descalzo por la acera en Santos Suárez. Vamos, que no quiero hijos de cristal ni que los problemas te den ansiedad”, se escucha decir al hombre entre risas.
Sus palabras, mitad broma y mitad enseñanza, reflejan una filosofía práctica sobre la crianza y la fortaleza ante las dificultades.
El video ha desatado carcajadas y elogios entre miles de internautas, que celebran el ingenio, la naturalidad y el toque criollo del padre cubano.
Muchos usuarios comentaron que se trata de una “lección de vida a lo cubano”, en un momento donde aseguran que se “sobran los niños frágiles y faltan los padres con carácter”.
La publicación supera ya las 400 mil reproducciones y continúa generando comentarios positivos en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre la crianza y la cultura cubana en el extranjero
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el video del padre cubano entrenando a su bebé se ha vuelto viral en TikTok?
El video se ha vuelto viral porque muestra a un padre cubano, radicado en Estados Unidos, entrenando a su bebé para que no sea un "niño de cristal". La combinación de humor, enseñanza práctica y la conexión cultural que el padre transmite al animar a su hijo a caminar descalzo, ha resonado con muchas personas, generando carcajadas y elogios en redes sociales.
¿Qué enseñanza intenta transmitir el padre cubano a su hijo en el video viral?
El padre cubano busca enseñar a su hijo a ser fuerte y resiliente, evitando que se convierta en un "niño de cristal" que se quiebra ante las dificultades. Con humor y un enfoque práctico, el padre anima a su hijo a caminar descalzo, reforzando la idea de afrontar la vida con valentía y sin temor a los problemas.
¿Cuál es la filosofía de crianza del padre cubano en Estados Unidos?
La filosofía de crianza del padre cubano se centra en inculcar fortaleza, independencia y orgullo por las raíces culturales. A través de actividades que fomentan la interacción con el entorno y el juego al aire libre, busca alejar a sus hijos de la excesiva dependencia de la tecnología y enseñarles a enfrentar el bullying con confianza en sí mismos.
¿Cómo reaccionaron los internautas al video del padre cubano y su hijo?
La reacción de los internautas fue mayoritariamente positiva, celebrando el ingenio y la autenticidad del padre. Muchos usuarios elogiaron su enfoque en la crianza y la transmisión de valores como la resiliencia y el orgullo cultural, considerándolo una lección de vida a lo cubano, especialmente en un contexto donde abundan los "niños frágiles".
