Padre cubano en Estados Unidos entrena a su bebé para que no sea un "hijo de cristal"

Un padre cubano radicado en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video donde entrena a su bebé para que no sea un “niño de cristal”.

En el clip, compartido por el usuario @el_new.com, se ve al pequeño caminando descalzo por una acera del barrio de Homestead, mientras su padre, originario de Santos Suárez (La Habana), lo anima con humor y orgullo.

“Así me gusta verte. Tú serás muy ciudadano de Homestead, pero tu padre corría descalzo por la acera en Santos Suárez. Vamos, que no quiero hijos de cristal ni que los problemas te den ansiedad”, se escucha decir al hombre entre risas.

Sus palabras, mitad broma y mitad enseñanza, reflejan una filosofía práctica sobre la crianza y la fortaleza ante las dificultades.

El video ha desatado carcajadas y elogios entre miles de internautas, que celebran el ingenio, la naturalidad y el toque criollo del padre cubano.

Muchos usuarios comentaron que se trata de una “lección de vida a lo cubano”, en un momento donde aseguran que se “sobran los niños frágiles y faltan los padres con carácter”.

La publicación supera ya las 400 mil reproducciones y continúa generando comentarios positivos en redes sociales.