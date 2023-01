Erdwin Fernández recuerda actos de repudio al ver manifestación en Londres: "¿Cómo se siente en carne propia?"

El actor cubano Erdwin Fernández Collado compartió una reflexión al ver a los manifestantes que les gritaron "asesinos" a la delegación oficial cubana, que asiste en Londres al juicio por los incumplimientos de pago del gobierno y del Banco Central de Cuba.

Erdwin hizo referencia a los mítines de repudio orquestados por la dictadura contra los activistas políticos, periodistas independientes y voces críticas con el sistema, a quienes se les plantaba una turba de gente frente a sus casas a insultarlos y amenazarlos, nada que ver con lo sucedido en la ciudad europea.

"Hace algunos años publiqué en Cuba mi punto de vista, mi posición contraria, mi desprecio (que mantengo) hacia los mítines de repudio en Cuba y en general, hacia la violencia y agresión física y verbal, y hacia aquellos que participaron, por el dolor que causaron y que nunca se olvidará ni borrará de los corazones y mentes de los agredidos en toda su vida", dijo en Facebook.

Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

El histrión recalcó que agredir por pensar diferente es simplemente diabólico y brutal, y que siempre defenderá la libertad de pensamiento y de elección para todos.

"Nunca apoyaré la violencia, insultos y agresiones, lo repito. PERO... pero, en este caso de Londres, y claro, sin poder compararse en violencia, insultos, desamparo e impotencia con los de Cuba, solo voy a preguntarles, sin ironía, porque no es mi forma de ver la vida: ¿Cómo se siente en carne propia?", inquirió.

Algunos internautas comentaron en la publicación, alegando que ahora los represores están tomando de su propia medicina.

"Hay que darles de lo mismo que hacen a diario estos dictadores y esbirros en Cuba contra el que piensa diferente", expresó un santiaguero.

"Todavía recuerdo el que me dieron en el 80 por solo pedir una carta que me exigía emigración, me botaron del trabajo con una niña de 7 años, ahora que aguanten", subrayó una mujer.

Este miércoles, un grupo de manifestantes se concentró frente al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, donde se dirime la capacidad procesal del fondo de inversión CRF I Limited para demandar al Banco Nacional y a la República de Cuba por el no pago de una deuda millonaria.

Mientras un periodista intentaba obtener una declaración de los representantes del régimen que asistieron al juicio, un coro de manifestantes les gritaba "asesinos".

Ningún vocero cubano, entre los que se encontraba el periodista Humberto López, ofreció declaraciones al salir del juzgado.

Otro reporte compartió detalles de la concentración de personas afines a la dictadura que llevaron pancartas contra el embargo y gritaron en apoyo al socialismo cubano.

Estos también recibieron la respuesta de exiliados que se desplazaron hasta Londres desde varias ciudades del mundo, para denunciar al Partido Comunista.

Las manifestaciones de los cubanos frente a las Reales Cortes de Justicia de Londres comenzaron a inicios de semana, justo cuando empezó el pleito legal, que se extenderá hasta los primeros días de febrero.

Con gritos de "May them pay" (Háganles pagar), decenas de activistas cubanos se congregaron para abuchear a los letrados y representantes del régimen que asisten a la audiencia.