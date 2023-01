Logra que le pongan un yeso tras denunciar carencia en hospital de La Habana

La músico Ariadna Machado consiguió que le pusieran un yeso para tratar una fractura, tras denunciar que no existe este importante recurso en los hospitales de Cuba.

El martes la cantante narró las carencias de recursos para la atención médica en el Hospital Fructuoso Rodríguez, cuando tuvo que marcharse del centro de salud sin que le pusieran un yeso para una fractura en su brazo.

Facebook Ariadna Machado

Tras hacer la denuncia en sus redes sociales, Machado consiguió ayuda de sus seguidores. "Fui atendida debidamente y me pusieron el yeso, gracias a ustedes", dijo y prometió realizar una denuncia pública de su caso. El texto no tardó en salir a la luz.

Facebook Ariadna Machado

Ariadna explicó que las dificultades comenzaron en su primera visita al Hospital Fructuoso Rodríguez donde se sintió humillada por el personal en el Servicio de Urgencias, cuando una persona la amenazó con llamar a la policía, por exigir ser atendida por un médico.

Facebook Ariadna Machado

Dos semanas después volvió a tener problemas en el mismo hospital. Asistió a la consulta para cambiar la férula que le habían puesto, por un yeso. Tuvo que volverse a casa sin la escayola.

Contó que ese día lo primero que ocurrió fue que los pacientes tuvieron que esperar para ser atendidos porque en el hospital no había agua. Luego, le cambiaron la consulta para que fuera atendida por un médico, que no era el que le habían indicado inicialmente.

Facebook Ariadna Machado

"Miró mi placa y dijo: 'No veo nada aquí, es más, aquí no hay fractura. Esto no lleva yeso (... ) Ahí no tienes nada'. Respiré y traté de describirle el dolor y la molestia porque ya la férula me quedaba demasiado holgada, a lo que me contestó: 'Cuídala porque no hay yeso'. En ese momento me levanté y tuvimos unas breves palabritas sobre el asunto de 'Por qué no hay yeso en Cuba, si Cuba es una mina de yeso'", contó Ariadna.

Facebook Ariadna Machado

La cantante agradeció a las personas que tras este incidente le ofrecieron apoyo y mostró la placa que le hicieron en el hospital donde señala la fractura en su brazo y las razones por las que necesitaba recibir tratamiento.

El 24 de enero Ariadna denunció los malos tratos en el centro de salud habanero y el nombre del médico que la atendió.

"Después de 15 días tuve consulta en el Hospital Fructuoso Rodríguez, fui tratada con muchísima indolencia por el Dr. Julián Blanco Soto. La consulta no duró ni tres minutos. Me dijo que no era su culpa que no hubiera yeso. En ningún momento lo culpé por este hecho. Me urge remplazar la férula por el yeso rígido para terminar el tratamiento. (...) Saben lo que significa un brazo para un músico. Pago lo que sea por este servicio", dijo Ariadna.

Sin este yeso y los correctos tratamientos de recuperación y terapia, la vida profesional de Ariadna Machado, como intérprete de un instrumento musical, podría llegar a su fin. Si fuera un ciudadano de cualquier otra profesión o incluso un desocupado, también merece una atención médica correcta que busque mejorar su calidad de vida y su estado de salud óptimo.

Sin embargo, los servicios médicos en Cuba cada vez distan más de cumplir con el "deber ser". En los hospitales no solo escasea el yeso, tampoco hay medicamentos, ni material quirúrgico, ni sueros, ni sangre para operaciones y a veces ni siquiera alcanzan los enfermeros y médicos para atender a la población.

A pesar de eso, el Estado cubano continúa invirtiendo cuantiosos recursos en el sector del turismo y en otras áreas de la economía. Transmiten un mensaje triunfalista de la salud en Cuba, en medio de una de las peores crisis sanitarias que se haya visto en la isla.