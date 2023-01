Periodista denuncia venta de hamburguesas vencidas en Santiago de Cuba

Un periodista oficialista cubano denunció la venta de hamburguesas vencidas en moneda nacional en Santiago de Cuba.

Eliades Fernández Castellanos, que según la información de sus redes trabaja en la emisora municipal Sonido SM, de Songo la Maya, compartió las fotos de un paquete de hamburguesas de res de la marca QUERICO.

"Nos pasaron gato por liebre ¡Esto...que se lo coman los perros!", expresó en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Eliades Fernández Castellanos

Relató Eliades que aunque no tiene certeza de quiénes comercializaban el producto, por la cantidad de cajas parecían dependientes de las tiendas en MLC.

El joven no reveló en qué tienda o mercado adquirió las hamburguesas, solo dijo que le extrañó no ver mucha cola y "el que tanta gente pudiera adquirir hamburguesas en moneda nacional".

Al llegar a su casa y revisar la mercancía se dio cuenta de que esta había "expirado" el 11 de enero de 2022.

"Si la fecha señalada no me engaña, este producto (hamburguesas), que hoy se vendía a $ 35/unidad en una de las arterias principales de La Maya, tiene un año de vencido", señaló.

"Con razón, muchos de los que la adquirimos y llegamos a casa deseosos de llevarla a la mesa para acompañar el almuerzo, comprobamos, al echarla en la sartén el grado de descomposición que tienen. Apestaba, tan fuerte que hasta los vecinos sintieron curiosidad y preguntaron", agregó.

Según el reportero, algunos de los que las compraron trataron de hacer un esfuerzo y comérselas, pero les fue imposible; además de la peste, las hamburguesas tenían un sabor agrio y ácido, que les ratificó que no eran idóneas para el consumo.

"Pido respeto al cliente, al pueblo. ¿Acaso no se tiene una idea de las consecuencias que puede traer a un ser humano ingerir un alimento descompuesto?", concluyó.

Varios internautas, algunos de ellos también víctimas de la estafa, mostraron su indignación en el post.

"Tengo en casa. Es horrible. No sé si dárselo a mis gatas. Es que se acostumbraron a eso. A que no pasa nada. A que si lo haces público coqueteas con el enemigo. Y así vamos", lamentó un creador digital.

"Hay quien critica las comparaciones; pero si eso sucede en otras latitudes hay desde demandas, penalizaciones, multas, decomisos, cierre de negocios... hasta indemnizaciones. Pero aquí seguimos inspirando a Julio Iglesias: La vida sigue igual", aseguró un joven.

A la pregunta de una usuaria de por qué no leyó la etiqueta antes de comprar el producto, el reportero respondió: "Ante tanta carencia, ante tanta dolarización, uno se topa una cosa así en plena calle y no revisa la fecha. Suerte que no tengo mentalidad acaparadora".

"No, mentira, eso no puede ser: ¿un año de vencimiento? Y sobrevienen mas preguntas: ¿Quiénes dejaron vencer un producto alimenticio en Cuba? ¿Qué pasará con ellos? ¿Le van a devolver el dinero a quienes fueron engañados de tal manera?", cuestionó una trabajadora del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

"Y la ley de protección al consumidor, bien, gracias. La verdad, es ofensivo en todos los sentidos. La pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos legales para proceder en contra de las instituciones que venden ese producto? La inocuidad de los alimentos debe ser una prioridad...", dijo un profesor.

"Debería analizarse cómo, con la crisis alimenticia que hay, se dejaron vencer esos productos, por qué no se tomaron medidas antes de que llegará la fecha final para evitar se perdieran o estaban en lento movimiento, cosa que dudo. Y también deberían tomarse medidas con quiénes estaban vendiendo un año después de vencidas las hamburguesas, acción que podría traer consecuencias para la salud humana", cuestionó otro periodista.