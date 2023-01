La Diosa comparte mensajes de colegas, amigos y fans tras su llegada a Miami

La Diosa llegó este viernes a Miami junto a su familia a través del programa de parole humanitario, y muchas han sido las muestras de cariño que ha recibido de amigos, colegas y fans ahora que comienza esta nueva etapa en su vida.

La cantante cubana compartió en su Instagram algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

“Bello mensaje que acabo de recibir de mi hermano Pablo Rafael”, escribió junto a las capturas de WhatsApp.

“Mi hermanota hoy comienzas una nueva vida. Buena edad para cambiar costumbres, para soñar en grande. Para demostrar que puedes imponer tu talento en cualquier geografía posible. Nuestro padre, tu croqueta, hoy está más orgulloso que nunca de ti”, se lee en el texto.

Pablo Rafael recordó cómo La Diosa alzó la voz por su pueblo desde Cuba y aseguró que eso le da más valor.

“Me encantó verte llegar a tu añorado Miami, más tranquila, más profesional, enfocada en tu arte, ese que te hace grande. Muchos te podrán criticar, pero nadie podrá decir que no cantas. Y es que, no solo te dedicas a cantar sino también a encantar cuando luchas por la causa de un pueblo que no tiene voz”, dice otra parte del mensaje.

En los comentarios al post Alain Daniel también publicó unas palabras para La Diosa: “Bienvenida hermana feliz por ustedes, dale mi abrazo a Rey, ¡nos vemos pronto!”.

Captura Instagram / La Diosa

La Diosa también publicó en esa red social un video de una de sus fans en el que mostraba su alegría porque La Diosa esté en Miami. “Este es el sentimiento de todos mis seguidores y yo estoy más que emocionada de no fallarles”, añadió la cantante.

En las imágenes se ve a una muchacha disfrutando de uno de los temas de la artista y compartiendo con su perrita la alegría por esta noticia. “Lo logró, nosotros lo sabíamos”, se le escucha decir.

A su arribo a Miami La Diosa aseguró que llegó a ese país con la intención de luchar, crecer y triunfar.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.