Certifican que Yailin, esposa de Anuel, fue agredida estando embarazada

Yailin, esposa de Anuel AA, se ha visto envuelta en una nueva polémica por un altercado violento que ocurrió en un salón de belleza en República Dominicana el pasado 19 de enero.

La cantante de 20 años, que se encuentra embarazada, fue acusada por la presentadora Mey Feliz, también conocida como Fogón, por irse a golpes contra ella junto a otras mujeres que la acompañaban. La conductora interpuso una denuncia al día siguiente de los ocurridos donde relató que la disputa comenzó porque La Más Viral le reclamó que la difamase y acabó agrediéndola físicamente.

"Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños y me aruñaban", describe en la denuncia, que hizo pública el portal dominicano Listín Diario.

Sin embargo, contradiciendo la versión de la comunicadora, un certificado médico indica que Yailin -cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz- también fue agredida físicamente en el mismo altercado.

En el documento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se especifica que Yailin "refiere haber sido agredida físicamente por una conocida (vía redes sociales, no físicamente)" y señala que tenía "múltiples laceraciones en el antebrazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma".

Recordamos que la cantante dominicana Yailin La Más Viral se encuentra embarazada de una niña que se llamará Cattleya, fruto de su matrimonio con el artista puertorriqueño Anuel AA. Se espera que la bebé nazca a finales de marzo y principios de abril.

