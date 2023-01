Cerca de 300 mil inmigrantes se escapan de patrullas fronterizas en menos de cuatro meses

Transcurridos cuatro meses del año fiscal 2023 (FY2023) agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) revelaron que cerca de 300 mil inmigrantes se escaparon de su control en distintos puntos de las fronteras del país.

Fuentes de CBP dijeron a Fox News que, desde 1 de octubre (fecha que da comienzo al actual año fiscal), se reportaron 293,993 "fugas" conocidas, o evasiones de control por parte de los agentes fronterizos.

“Otras formas de vigilancia” habrían detectado un promedio diario de 2,450 migrantes irregulares en los últimos 120 días. Las fuentes no detallaron el método empleado para la detección de estos inmigrantes que escapan al control de CBP.

Los funcionarios estadounidenses estarían preocupados porque desconocen la identidad de estas personas, su origen o el destino al que se dirigen en Estados Unidos. Según el ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tom Homan, las cifras deberían “asustar muchísimo a todos los estadounidenses”.

Las fuentes dijeron al citado medio que el número de migrantes irregulares que han escapado a los controles fronterizos se eleva a más de 1,2 millones durante la administración Biden.

“Estos son pandilleros. Estos van a ser depredadores sexuales. Estos van a ser delincuentes. Estas van a ser personas que llevan fentanilo. No todos esos. Pero hay una razón por la que no se entregaron para aprovechar el programa de obsequios de la administración Biden”, afirmó Homan.

Los motivos de los migrantes para evadir los controles fronterizos y programas de acogida, según el ex directivo, es “porque no quieren que les tomen las huellas dactilares” para evadir controles y no quedar registrados en ficheros, de manera que puedan dedicarse a estas supuestas actividades delictivas con más margen de impunidad.

La revelación extraoficial se produce justo cuando CBP publica datos oficiales de intercepciones de migrantes en las fronteras de Estados Unidos. “Al menos 225,797 personas fueron detenidas al ingresar ilegalmente a EE.UU. en diciembre”, indicó recientemente el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, de los cuales 42,637 eran migrantes cubanos.

Para el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC) -el sindicato que representa a los agentes de CBP-, desde hace dos años “nuestra frontera fue entregada a los matones del cártel y comenzó el peor período de anarquía e inmigración ilegal en nuestra historia”, según The Center Square.

En un hilo de Twitter, el sindicato se refirió con desdén hacia la administración del presidente Joe Biden reiterando que los cárteles mexicanos controlan la frontera sur. También criticó a la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden designó para dar solución a la crisis de migrantes irregulares en la frontera.

“Si te dieron un trabajo hace 2 años con el objetivo explícito de reducir la inmigración ilegal, y luego te sientas y no haces nada mientras la inmigración ilegal explota a niveles nunca antes vistos, deberías estar despedido y reemplazado. Punto”, expresó NBPC.

Por su parte, desde comienzos de año, la administración Biden ha lanzado un conjunto de medidas de seguridad fronteriza que incluyen el programa de visa humanitaria (parole) y la ampliación Título 42, así como un reglamento para denegar el asilo a migrantes que hubieran pasado por un tercer país sin solicitarlo ante las autoridades de ese país.

Las medidas han recibido críticas tanto de republicanos como de demócratas. Veinte estados republicanos han interpuesto una demanda al programa de visas humanitarias que otorga 30,000 visas al mes a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos.

La administración Biden afirma que el programa está funcionando y que los migrantes de esas nacionalidades han bajado un 97 por ciento, al tiempo que defiende que las cifras de enero van camino de ser las más bajos desde el comienzo de la crisis en febrero de 2021.